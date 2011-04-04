Приват банк продає долари по 26.65
Як я і писав два місяці тому (щирі модератори мабуть почистили) час купувати валюту в середині серпня
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Гривне депозитчика міцних нервів
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 лип, 2018 13:25
Приват банк продає долари по 26.65
Як я і писав два місяці тому (щирі модератори мабуть почистили) час купувати валюту в середині серпня
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Гривне депозитчика міцних нервів
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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