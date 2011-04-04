І якиий курс тоді буде?
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 24 лип, 2018 14:44
Re: Байки про банки і не тільки....
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist
Додано: Вів 24 лип, 2018 19:11
НБУ каже ахтунг
не ведіться на лохотронщиків під іменем Royal Standard
+50грн !
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Додано: Сер 25 лип, 2018 00:35
То все фігня. А от програми додаткові які розповсюжує яндекс залишають суттєвий слід в виді сповільнення системи і вірусні. Галочки там маленькі і старші люди не помічають. Комп потім йде в ремонт.Признаюсь навіть сам боровся деньок з яндекс додатком і не знаю як попав,та й усунути їх програми можна тільки вручну.
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