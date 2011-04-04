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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: Вів 24 лип, 2018 14:44

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ukrainian написав:в середині серпня

І якиий курс тоді буде?
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 25 лип, 2018 00:35

  greenozon написав:
  Vorlon написав:А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм. И аналогов практически нет. Облака там тоже хороши. И так далее...


VK = розсадник порногр-ії


То все фігня. А от програми додаткові які розповсюжує яндекс залишають суттєвий слід в виді сповільнення системи і вірусні. Галочки там маленькі і старші люди не помічають. Комп потім йде в ремонт.Признаюсь навіть сам боровся деньок з яндекс додатком і не знаю як попав,та й усунути їх програми можна тільки вручну.
Ethereum
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 08:01

Кто (кроме Мони) умеет делать бесплатный p2p в другие банки ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 10:59

  mustbe написав:Кто (кроме Мони) умеет делать бесплатный p2p в другие банки ?

тас2ю
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:34

  flyman написав:забрати із БС України і перекладсти в БС Польщі, як варіант

Или же:
Срок инвестирования 30 дней - доходность 1.5% за весь период.
Срок инвестирования 90 дней - доходность 5% за весь период.
Срок инвестирования 180 дней - доходность 12% за весь период.
Срок инвестирования 360 дней - доходность 26% за весь период.

Выплата процентов и суммы инвестиции происходит в конце периода инвестиции. Инвестиции принимаются через платежную систему Advanced Cash в валюте USD. Минимальная сумма депозита - 1000 USD

https://westchange.top/investment/
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лип, 2018 11:45

  Аlександр написав:
  flyman написав:забрати із БС України і перекладсти в БС Польщі, як варіант

Или же:
Срок инвестирования 30 дней - доходность 1.5% за весь период.
Срок инвестирования 90 дней - доходность 5% за весь период.
Срок инвестирования 180 дней - доходность 12% за весь период.
Срок инвестирования 360 дней - доходность 26% за весь период.

Выплата процентов и суммы инвестиции происходит в конце периода инвестиции. Инвестиции принимаются через платежную систему Advanced Cash в валюте USD. Минимальная сумма депозита - 1000 USD

https://westchange.top/investment/

Даже никакой информации нет о том, что за компания и где зарегистрирована, домен зареген в Болгарии. Несите денюжки :mrgreen:
Faceless
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  #<1 ... 182183184185
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