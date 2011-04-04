Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Vorlon написав:А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм. И аналогов практически нет. Облака там тоже хороши. И так далее...
VK = розсадник порногр-ії
То все фігня. А от програми додаткові які розповсюжує яндекс залишають суттєвий слід в виді сповільнення системи і вірусні. Галочки там маленькі і старші люди не помічають. Комп потім йде в ремонт.Признаюсь навіть сам боровся деньок з яндекс додатком і не знаю як попав,та й усунути їх програми можна тільки вручну.
flyman написав:забрати із БС України і перекладсти в БС Польщі, як варіант
Или же:
Срок инвестирования 30 дней - доходность 1.5% за весь период. Срок инвестирования 90 дней - доходность 5% за весь период. Срок инвестирования 180 дней - доходность 12% за весь период. Срок инвестирования 360 дней - доходность 26% за весь период.
Выплата процентов и суммы инвестиции происходит в конце периода инвестиции. Инвестиции принимаются через платежную систему Advanced Cash в валюте USD. Минимальная сумма депозита - 1000 USD
flyman написав:забрати із БС України і перекладсти в БС Польщі, як варіант
Или же:
Срок инвестирования 30 дней - доходность 1.5% за весь период. Срок инвестирования 90 дней - доходность 5% за весь период. Срок инвестирования 180 дней - доходность 12% за весь период. Срок инвестирования 360 дней - доходность 26% за весь период.
Выплата процентов и суммы инвестиции происходит в конце периода инвестиции. Инвестиции принимаются через платежную систему Advanced Cash в валюте USD. Минимальная сумма депозита - 1000 USD