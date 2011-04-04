Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Vorlon написав:А запрет Кинопоиска и той же Яндекс.Музыки - вообще маразм. И аналогов практически нет. Облака там тоже хороши. И так далее...
VK = розсадник порногр-ії
То все фігня. А от програми додаткові які розповсюжує яндекс залишають суттєвий слід в виді сповільнення системи і вірусні. Галочки там маленькі і старші люди не помічають. Комп потім йде в ремонт.Признаюсь навіть сам боровся деньок з яндекс додатком і не знаю як попав,та й усунути їх програми можна тільки вручну.
flyman написав:забрати із БС України і перекладсти в БС Польщі, як варіант
Или же:
Срок инвестирования 30 дней - доходность 1.5% за весь период. Срок инвестирования 90 дней - доходность 5% за весь период. Срок инвестирования 180 дней - доходность 12% за весь период. Срок инвестирования 360 дней - доходность 26% за весь период.
Выплата процентов и суммы инвестиции происходит в конце периода инвестиции. Инвестиции принимаются через платежную систему Advanced Cash в валюте USD. Минимальная сумма депозита - 1000 USD
flyman написав:забрати із БС України і перекладсти в БС Польщі, як варіант
Или же:
Срок инвестирования 30 дней - доходность 1.5% за весь период. Срок инвестирования 90 дней - доходность 5% за весь период. Срок инвестирования 180 дней - доходность 12% за весь период. Срок инвестирования 360 дней - доходность 26% за весь период.
Выплата процентов и суммы инвестиции происходит в конце периода инвестиции. Инвестиции принимаются через платежную систему Advanced Cash в валюте USD. Минимальная сумма депозита - 1000 USD
Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон тарифы : сделка 0,1% Открытие счета в ЦБ - 20 грн завод/списание - 500 грн хранение -0,001% в мес
Укргаз тарифы почти близки к брокерам за сделку - 0,01% ( мин 500 грн ) Открытие счета в ЦБ - 400 грн завод/списание ЦБ - 200 грн Хранение 100 грн / мес ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком . ИТОГО : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз
«27 июля 2018 года фактическое значение регулятивного капитала АО «Банк Форвард» приведено в соответствие с нормативными требованиями Национального банка Украины и закона «О банках и банковской деятельности». Регулятивный капитал по состоянию на 27.07.2018 составляет 228,5 млн грн», - сообщили в пресс-службе банка.
Таким образом, подчеркивают в банке, они стали выполнять все экономические нормативы, которые устанавливает НБУ в соответствии с законодательством, а именно:
а) норматив адекватности регулятивного капитала (Н2) - 15,84% (при нормативном значении не менее 10%);
б) норматив максимального размера кредитного риска на одного контрагента (Н7) - 8,27% (при нормативном значении не более 20%);
в) норматив больших кредитных рисков (Н8) - 0% (при нормативном значении не более 8-кратного размера регулятивного капитала);
г) норматив максимального размера кредитного риска по операциям со связанными с банком лицами (Н9) - 0,00% (при нормативном значении не более 20%);
д) норматив риска общей длинной открытой валютной позиции (Л13-1) - 0,04% (при нормативном значении не более 5%);
е) норматив риска общей короткой открытой валютной позиции (Л13-2) - 0,31% (при нормативном значении не более 5%).