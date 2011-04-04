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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:12

  Faceless написав:
  Аlександр написав:
  flyman написав:забрати із БС України і перекладсти в БС Польщі, як варіант

Или же:
Срок инвестирования 30 дней - доходность 1.5% за весь период.
Срок инвестирования 90 дней - доходность 5% за весь период.
Срок инвестирования 180 дней - доходность 12% за весь период.
Срок инвестирования 360 дней - доходность 26% за весь период.

Выплата процентов и суммы инвестиции происходит в конце периода инвестиции. Инвестиции принимаются через платежную систему Advanced Cash в валюте USD. Минимальная сумма депозита - 1000 USD

https://westchange.top/investment/

Даже никакой информации нет о том, что за компания и где зарегистрирована, домен зареген в Болгарии. Несите денюжки :mrgreen:


26% это мало , вот 170% годовых :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


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Живите своим умом!
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