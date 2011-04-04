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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 31 лип, 2018 10:12
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 31 лип, 2018 11:14
Высокий процент обусловленный рисками невозврата инвестиции и дохода по нему. Зависит от твоего умения выбрать)
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MASolomko
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Додано: Вів 31 лип, 2018 11:39
Может кому будет интересно.
По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.
Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес
Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .
ИТОГО : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз
Добавлю инфу по Укрэксиму
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Вів 31 лип, 2018 20:26
Екс-міністр фінансів, нардеп, член бюджетного комітетут ВР Віктор Пинзеник заявив, що підвищення Нацбанком облікової ставки у липні до 17,5% було правильним рішенням, пише НВ.
“Зараз інфляція пішла донизу...Останні дані за червень - 9,9% у річному вимірі. У нас давно такого не було. Але інфляційний потенціал є, і тому поведінка Нацбанку, який два рази підряд підняв облікову ставку, є правильною”, - заявив він.
Нагадаємо, що у липні НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 процентного пункту - до 17,5% для приведення рівня інфляції в цільовий діапазон в 2019 році.
Більшість членів монетарного комітету НБУ виступали за підвищення облікової ставки до 18%.
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greenozon
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