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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 183184185186
Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 10:12

  Faceless написав:
  Аlександр написав:
  flyman написав:забрати із БС України і перекладсти в БС Польщі, як варіант

Или же:
Срок инвестирования 30 дней - доходность 1.5% за весь период.
Срок инвестирования 90 дней - доходность 5% за весь период.
Срок инвестирования 180 дней - доходность 12% за весь период.
Срок инвестирования 360 дней - доходность 26% за весь период.

Выплата процентов и суммы инвестиции происходит в конце периода инвестиции. Инвестиции принимаются через платежную систему Advanced Cash в валюте USD. Минимальная сумма депозита - 1000 USD

https://westchange.top/investment/

Даже никакой информации нет о том, что за компания и где зарегистрирована, домен зареген в Болгарии. Несите денюжки :mrgreen:


26% это мало , вот 170% годовых :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:14

  zzzzzz написав:...вот 170% годовых :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Высокий процент обусловленный рисками невозврата инвестиции и дохода по нему. Зависит от твоего умения выбрать)
MASolomko
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 11:39

Может кому будет интересно.

По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.

Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес

Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .
ИТОГО : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз


Добавлю инфу по Укрэксиму
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 31 лип, 2018 20:26

Екс-міністр фінансів, нардеп, член бюджетного комітетут ВР Віктор Пинзеник заявив, що підвищення Нацбанком облікової ставки у липні до 17,5% було правильним рішенням, пише НВ.

“Зараз інфляція пішла донизу...Останні дані за червень - 9,9% у річному вимірі. У нас давно такого не було. Але інфляційний потенціал є, і тому поведінка Нацбанку, який два рази підряд підняв облікову ставку, є правильною”, - заявив він.

Нагадаємо, що у липні НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 процентного пункту - до 17,5% для приведення рівня інфляції в цільовий діапазон в 2019 році.

Більшість членів монетарного комітету НБУ виступали за підвищення облікової ставки до 18%.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:02

Может кому будет интересно.

По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.

Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес

Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .


Эксимбанк
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )

Приват.
Комиссия за сделку с первички - 0,2% но не менее 1500 грн , со вторички без комиссий но банк продает свои ОВГЗ дороже чем на рынке.
Открытие счета в ЦБ - 500 грн
Хранение - 0,5% ( не менее 300грн и не более 600 грн )
Зачисление - 0,05% не более 1000 грн

Вывод : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз
Примечание при покупке валютных ОВГЗ с первичного рынка еще банки возьмут комиссию за продажу валюты на межбанке ( комиссии от 0,05 до 0,5% )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:20

  zzzzzz написав:Может кому будет интересно.

По ОВГЗ узнавал тарифы в банках.

Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон
тарифы :
сделка 0,1%
Открытие счета в ЦБ - 20 грн
завод/списание - 500 грн
хранение -0,001% в мес

Укргаз тарифы почти близки к брокерам
за сделку - 0,01% ( мин 500 грн )
Открытие счета в ЦБ - 400 грн
завод/списание ЦБ - 200 грн
Хранение 100 грн / мес
ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .
ИТОГО : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз


Добавлю инфу по Укрэксиму
за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн )
от 1 до 5 млн - 0,25%
Открытие счета в ЦБ - бесплатно
Хранение - 0,002% в месяц
Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )

Модератор: цей коментар попав в тему Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора


А по Драгон у Вас немає такої інформації?
Chuprynka
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 17:48

Chuprynka
нет
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 01 сер, 2018 18:11

Украинцев заставят рассказать, кому они отправляют деньги

Минфин хочет увеличить пороговую сумму для проведения финансового мониторинга и ужесточить правила проверки операций с наличными.
Vorlon
 
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