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flyman написав:забрати із БС України і перекладсти в БС Польщі, як варіант
Или же:
Срок инвестирования 30 дней - доходность 1.5% за весь период. Срок инвестирования 90 дней - доходность 5% за весь период. Срок инвестирования 180 дней - доходность 12% за весь период. Срок инвестирования 360 дней - доходность 26% за весь период.
Выплата процентов и суммы инвестиции происходит в конце периода инвестиции. Инвестиции принимаются через платежную систему Advanced Cash в валюте USD. Минимальная сумма депозита - 1000 USD
Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон тарифы : сделка 0,1% Открытие счета в ЦБ - 20 грн завод/списание - 500 грн хранение -0,001% в мес
Укргаз тарифы почти близки к брокерам за сделку - 0,01% ( мин 500 грн ) Открытие счета в ЦБ - 400 грн завод/списание ЦБ - 200 грн Хранение 100 грн / мес ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком . ИТОГО : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз
Добавлю инфу по Укрэксиму за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн ) от 1 до 5 млн - 0,25% Открытие счета в ЦБ - бесплатно Хранение - 0,002% в месяц Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )
Екс-міністр фінансів, нардеп, член бюджетного комітетут ВР Віктор Пинзеник заявив, що підвищення Нацбанком облікової ставки у липні до 17,5% було правильним рішенням, пише НВ.
“Зараз інфляція пішла донизу...Останні дані за червень - 9,9% у річному вимірі. У нас давно такого не було. Але інфляційний потенціал є, і тому поведінка Нацбанку, який два рази підряд підняв облікову ставку, є правильною”, - заявив він.
Нагадаємо, що у липні НБУ підвищив облікову ставку на 0,5 процентного пункту - до 17,5% для приведення рівня інфляції в цільовий діапазон в 2019 році.
Більшість членів монетарного комітету НБУ виступали за підвищення облікової ставки до 18%.
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Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон тарифы : сделка 0,1% Открытие счета в ЦБ - 20 грн завод/списание - 500 грн хранение -0,001% в мес
Укргаз тарифы почти близки к брокерам за сделку - 0,01% ( мин 500 грн ) Открытие счета в ЦБ - 400 грн завод/списание ЦБ - 200 грн Хранение 100 грн / мес ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком .
Эксимбанк за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн ) от 1 до 5 млн - 0,25% Открытие счета в ЦБ - бесплатно Хранение - 0,002% в месяц Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )
Приват. Комиссия за сделку с первички - 0,2% но не менее 1500 грн , со вторички без комиссий но банк продает свои ОВГЗ дороже чем на рынке. Открытие счета в ЦБ - 500 грн Хранение - 0,5% ( не менее 300грн и не более 600 грн ) Зачисление - 0,05% не более 1000 грн
Вывод : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз Примечание при покупке валютных ОВГЗ с первичного рынка еще банки возьмут комиссию за продажу валюты на межбанке ( комиссии от 0,05 до 0,5% )
Ощад , долбонутый на всю голову ....мало того что с мая месяца не проводит сделки для физиков ( планирует с 1 сентября ) , так еще и впаривает ВИП карты по 10 тыс.грн в год,а еще там больной на голову финмон тарифы : сделка 0,1% Открытие счета в ЦБ - 20 грн завод/списание - 500 грн хранение -0,001% в мес
Укргаз тарифы почти близки к брокерам за сделку - 0,01% ( мин 500 грн ) Открытие счета в ЦБ - 400 грн завод/списание ЦБ - 200 грн Хранение 100 грн / мес ВЫГОДА в том что можно рассчитывать на доходность по ставкам первичных аукционов где ставки выше на 0,5 п.п. по сравнению с вторичным рынком . ИТОГО : покупать ОВГЗ и сидеть до погашения выгодней через Укргаз
Добавлю инфу по Укрэксиму за сделку до 1 млн - 1% ( мин 2500 грн ) от 1 до 5 млн - 0,25% Открытие счета в ЦБ - бесплатно Хранение - 0,002% в месяц Зачисление ЦБ - 500 грн ( при погашении -бесплатно )