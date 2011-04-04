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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 184185186187
Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:01

  zzzzzz написав:Может кому будет интересно.

https://minexcoin.com/?r=site/index

Инвестиции в криптовалюту Minexcoin
предназначенной стать второй резервной валютой для мировой экономики.

под 0.19% ежедневно вне зависимости от сроков размещения, разве что за исключением вклада на три месяца (будет на 10% больше).
https://minexbank.com/

Вклады по сути до востребования, разве что теряются проценты, если заберешь раньше срока. Плюс есть возможность вывода на оффшорную криптовалютную карточку VISA
https://minexpay.com/#card-block

с курсом конвертации
https://coinmarketcap.com/currencies/mi ... =minexcoin

Единственно, непонятно комиссии второй очереди, ну там за просмотр остатка в банкомате, минивыписки и т. д.
  Faceless написав:Несите денюжки :mrgreen:
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:10

хоч правду пишуть на головній сторінці!

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 02 сер, 2018 15:32

Re: Байки про банки і не тільки....

Немного не по теме.Черт дернул,связаться с весьма известной конторкой по продаже билетов на концерты,спортивные мероприятия и пр. под названием- VIGOGO.Короче сия контора задолжала мне 360 польских злотых,за концерт в Польше.Предложили вернуть деньги либо через PAYPAL либо банковским переводом на PrivatBank в гривне,дал им данные гривневой карточки Привата.Деньги не приходят,попытался списаться с ними через инет(другой связи с ними не существует),ответили,что нет возможности осуществить платеж и точка.Может кто попадал в подобную ситуацию?Может стоит использовать валютную карточку?
osya1964
 
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