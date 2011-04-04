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Немного не по теме.Черт дернул,связаться с весьма известной конторкой по продаже билетов на концерты,спортивные мероприятия и пр. под названием- VIGOGO.Короче сия контора задолжала мне 360 польских злотых,за концерт в Польше.Предложили вернуть деньги либо через PAYPAL либо банковским переводом на PrivatBank в гривне,дал им данные гривневой карточки Привата.Деньги не приходят,попытался списаться с ними через инет(другой связи с ними не существует),ответили,что нет возможности осуществить платеж и точка.Может кто попадал в подобную ситуацию?Может стоит использовать валютную карточку?