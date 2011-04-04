Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Все подшито в папочку и будет ждать своей поры. Пока терпимо , а там видно будет. Газ пока не дорожает - таэмно позасидали и решили помиловать народ до 18-10-2018.
Или насчитают по выставленным кубам после 18.10, с них станется. А пока видно решили переждать 17.10. Как то имел беседу с финдиром облгаза, он очень тешился, что именно во время изменения цены, люди часто указывают большее количество кубов на перед, а они потом считают уже по-новому.
никогда не считали. сколько раз не указывал наперед, еще ни разу по новой цене не посчитали...
цікава стаття яка може прояснити що буде незабаром на полі БСУ
К 2021 году банковская системы Украины похудеет минимум вдвое: выживут только иностранные финучреждения, госбанки и еще несколько крупных системных украинских структур. Небольшие банки в большинстве своем будут вынуждены покинуть рынок. Хорошая новость заключается в том, что процесс этот будет проходить под контролем и с согласия регулятора. А значит значительных потрясений для потребителей он вызвать не должен.
По информации банкиров, уже сейчас около десятка финучреждений ведут активные переговоры с НБУ. Они просят регулятора «войти в положение» и позволить им сдать лицензию без лишних вопросов и придирок. И вскоре в их полку прибудет. Главные кандидаты на самоликвидацию – мелкие финучреждения с капиталом до 300 млн. грн. И вот почему...
greenozon написав:цікава стаття яка може прояснити що буде незабаром на полі БСУ
К 2021 году банковская системы Украины похудеет минимум вдвое: выживут только иностранные финучреждения, госбанки и еще несколько крупных системных украинских структур. Небольшие банки в большинстве своем будут вынуждены покинуть рынок. Хорошая новость заключается в том, что процесс этот будет проходить под контролем и с согласия регулятора. А значит значительных потрясений для потребителей он вызвать не должен.
По информации банкиров, уже сейчас около десятка финучреждений ведут активные переговоры с НБУ. Они просят регулятора «войти в положение» и позволить им сдать лицензию без лишних вопросов и придирок. И вскоре в их полку прибудет. Главные кандидаты на самоликвидацию – мелкие финучреждения с капиталом до 300 млн. грн. И вот почему...
greenozon написав:цікава стаття яка може прояснити що буде незабаром на полі БСУ
К 2021 году банковская системы Украины похудеет минимум вдвое: выживут только иностранные финучреждения, госбанки и еще несколько крупных системных украинских структур. Небольшие банки в большинстве своем будут вынуждены покинуть рынок. Хорошая новость заключается в том, что процесс этот будет проходить под контролем и с согласия регулятора. А значит значительных потрясений для потребителей он вызвать не должен.
По информации банкиров, уже сейчас около десятка финучреждений ведут активные переговоры с НБУ. Они просят регулятора «войти в положение» и позволить им сдать лицензию без лишних вопросов и придирок. И вскоре в их полку прибудет. Главные кандидаты на самоликвидацию – мелкие финучреждения с капиталом до 300 млн. грн. И вот почему...
Висновки автора статті хибні. Маленьким банка капітал в 300 млн грн зовсім без надобності і НБУ це теж розуміє.
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Не читал, но осуждаю В первых же абзацах, на мой взгляд, содержится одна фундаментальная ошибка. Частное управление действительно эффективнее государственного, но не потому, что частники такие гениальные. Это происходит потому, что из частных предприятий выживают только те, чьи собственники способны эффективно управлять. Остальные банкротятся. Такой себе почти естественный отбор. Приватизация любого предприятия не означает, что оно обязательно начнет эффективно работать. Ситуация осложняется тем, что накоплено очень много проблем. Я бы ни один из госбанков не купил, даже имея на это деньги. Проще и выгоднее на эти деньги организовать и развить новый банк.