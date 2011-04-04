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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 249250251252
Повідомлення Додано: Суб 29 вер, 2018 23:09

  ruvex написав:
  Goodman написав:
  MASolomko написав:Goodman, не отказали...


Все подшито в папочку и будет ждать своей поры.
Пока терпимо , а там видно будет.
Газ пока не дорожает - таэмно позасидали и решили помиловать народ до 18-10-2018.

Или насчитают по выставленным кубам после 18.10, с них станется. А пока видно решили переждать 17.10.
Как то имел беседу с финдиром облгаза, он очень тешился, что именно во время изменения цены, люди часто указывают большее количество кубов на перед, а они потом считают уже по-новому.

никогда не считали. сколько раз не указывал наперед, еще ни разу по новой цене не посчитали...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 11:47

цікава стаття яка може прояснити що буде незабаром на полі БСУ


К 2021 году банковская системы Украины похудеет минимум вдвое: выживут только иностранные финучреждения, госбанки и еще несколько крупных системных украинских структур. Небольшие банки в большинстве своем будут вынуждены покинуть рынок. Хорошая новость заключается в том, что процесс этот будет проходить под контролем и с согласия регулятора. А значит значительных потрясений для потребителей он вызвать не должен.

По информации банкиров, уже сейчас около десятка финучреждений ведут активные переговоры с НБУ. Они просят регулятора «войти в положение» и позволить им сдать лицензию без лишних вопросов и придирок. И вскоре в их полку прибудет. Главные кандидаты на самоликвидацию – мелкие финучреждения с капиталом до 300 млн. грн. И вот почему...


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ij-3876358
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 15:37

Re: Байки про банки і не тільки....

greenozon написав:цікава стаття яка може прояснити що буде незабаром на полі БСУ


К 2021 году банковская системы Украины похудеет минимум вдвое: выживут только иностранные финучреждения, госбанки и еще несколько крупных системных украинских структур. Небольшие банки в большинстве своем будут вынуждены покинуть рынок. Хорошая новость заключается в том, что процесс этот будет проходить под контролем и с согласия регулятора. А значит значительных потрясений для потребителей он вызвать не должен.

По информации банкиров, уже сейчас около десятка финучреждений ведут активные переговоры с НБУ. Они просят регулятора «войти в положение» и позволить им сдать лицензию без лишних вопросов и придирок. И вскоре в их полку прибудет. Главные кандидаты на самоликвидацию – мелкие финучреждения с капиталом до 300 млн. грн. И вот почему...


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ij-3876358
Все же мнения всяких журналистов типа Невмержицкого стоит воспринимать с большой долей скепсиса.
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 30 вер, 2018 18:57

  ol_zy написав:никогда не считали. сколько раз не указывал наперед, еще ни разу по новой цене не посчитали...

Был у нас прецедент в предыдущее повышение.
(Ответил в ЛС)
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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 01 жов, 2018 10:15

  greenozon написав:цікава стаття яка може прояснити що буде незабаром на полі БСУ


К 2021 году банковская системы Украины похудеет минимум вдвое: выживут только иностранные финучреждения, госбанки и еще несколько крупных системных украинских структур. Небольшие банки в большинстве своем будут вынуждены покинуть рынок. Хорошая новость заключается в том, что процесс этот будет проходить под контролем и с согласия регулятора. А значит значительных потрясений для потребителей он вызвать не должен.

По информации банкиров, уже сейчас около десятка финучреждений ведут активные переговоры с НБУ. Они просят регулятора «войти в положение» и позволить им сдать лицензию без лишних вопросов и придирок. И вскоре в их полку прибудет. Главные кандидаты на самоликвидацию – мелкие финучреждения с капиталом до 300 млн. грн. И вот почему...


https://ubr.ua/finances/banking-sector/ ... ij-3876358

Висновки автора статті хибні.
Маленьким банка капітал в 300 млн грн зовсім без надобності і НБУ це теж розуміє.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 11:27

Катерину читаєте?
https://finclub.net/ua/blogs-all/kateryna-rozhkova-derzhavni-monopolii-ne-budemo-hrikha-taity-maiut-problemy-z-obsluhovuvanniam-borhiv.html
https://finclub.net/ua/analytics/kateryna-rozhkova-kurator-povynen-maty-mozhlyvist-v-budiakyi-moment-pryity-v-bank.html
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:06

Людоньки порадьте. Треба на рахунок фіз-особи отримати 130 тис грн і зняти готівкою з мінімальною комісією. Де найвигідніші умови?
“The expert knows more and more about less and less until he knows everything about nothing.”
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:17

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:Катерину читаєте?

Не читал, но осуждаю :)
В первых же абзацах, на мой взгляд, содержится одна фундаментальная ошибка.
Частное управление действительно эффективнее государственного, но не потому, что частники такие гениальные. Это происходит потому, что из частных предприятий выживают только те, чьи собственники способны эффективно управлять. Остальные банкротятся. Такой себе почти естественный отбор.
Приватизация любого предприятия не означает, что оно обязательно начнет эффективно работать. Ситуация осложняется тем, что накоплено очень много проблем.
Я бы ни один из госбанков не купил, даже имея на это деньги. Проще и выгоднее на эти деньги организовать и развить новый банк.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:33

  maksjustmaks написав:Людоньки порадьте. Треба на рахунок фіз-особи отримати 130 тис грн і зняти готівкою з мінімальною комісією. Де найвигідніші умови?

Эта операция подпадает под обязательный финансовый мониторинг, так что вам не о комиссии нужно беспокоиться - за что и от кого деньги?
Востаннє редагувалось Stringer в Вів 02 жов, 2018 12:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 02 жов, 2018 12:34

Stringer
От родственника. А почему финмон? Вроде ж было до 150 без финмона? :shock:
“The expert knows more and more about less and less until he knows everything about nothing.”
maksjustmaks
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