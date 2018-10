Додано: Вів 02 жов, 2018 12:06

Людоньки порадьте. Треба на рахунок фіз-особи отримати 130 тис грн і зняти готівкою з мінімальною комісією. Де найвигідніші умови?

“The expert knows more and more about less and less until he knows everything about nothing.”