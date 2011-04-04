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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 02 жов, 2018 19:35
то що там із догами (чи то дігами чи то діками), КХ?
Додано: Вів 02 жов, 2018 19:39
Кстати поднятие ставок в валюте в Привате не стоит ждать. Там реально цель у банка избавляться от валютчиков.
Ощад в принципе может поднять ставки, НО проблема в том что крупные валютчики потянуться в Ощад ....(((
Живите своим умом!
Додано: Вів 02 жов, 2018 19:41
Re: Байки про банки і не тільки....
Такою інфою може володіти лише стратегічна група бізнес-планування
в вас інсайд?
із власного досвід - ПБ може змінити ставки в будь-який момент.
Звісно що в сторону збільшення. Бо тренд зараз такий.
Додано: Вів 02 жов, 2018 19:45
greenozon
Живите своим умом!
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:06
Дуже цікава публікація!
те що треба - ОВДП в масси
якщо ПБ зробить, те що декларує, можна вважати це революційним кроком.
єдине що виникає питання - ПБ це майже половина БСУ, що будуть робити інші банки і брокери при такому демпінгу?
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:20
greenozon
Да ничего не будет. Будет нормальный рынок . Сейчас брокеры работают на таком мизере на который Приват никогда не пойдет. Единственный + почему работают с Приватом,это государственная собственность как некая гарантия.
Живите своим умом!
Додано: Вів 02 жов, 2018 20:49
zzzzzz Ощаду нужно бонды гасить в самый неподходящий для страны момент) Лучше не жадничать и поднять процент по 1-3 летним депо, так будет в итоге дешевле для пэрэсичного.
Дурень думкою багатіє
Додано: Вів 02 жов, 2018 21:19
starsn
В сентябре выплатили купон. Следующие выплаты будут в марте 2019 , вот там надо уже 400 млн.долларов.
Живите своим умом!
Додано: Вів 02 жов, 2018 21:25
Так и я ж об этом) Кроме плановых,еще к этому времени Украине нужно будет погасить сентябрьский займ, и это все до выборов. Готовить сани нужно с лета. 400 мио легко может Ощад одолжить у населения.
Дурень думкою багатіє
Додано: Вів 02 жов, 2018 22:15
Ще торги не відкрили. Я туземуна в HB чекаю. Вже 50% наварив. Чекаю більше в рази.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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