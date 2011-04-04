Какой бетон? Он встрял в крипту так, что вылезти не может - на профильной ветке всех зазывает в какие то очередные мусорные коины. Отжарят его там так, что будет не до веселья
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Додано: Сер 03 жов, 2018 12:18
Какой бетон? Он встрял в крипту так, что вылезти не может - на профильной ветке всех зазывает в какие то очередные мусорные коины. Отжарят его там так, что будет не до веселья
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:05
Если сидел в коинах-то отжарили уже. Но что-то говорилось и о бетоне,по-моему во Львове и Киеве.если не подводит память)
Додано: Сер 03 жов, 2018 13:07
Якби ж то коінах... КХ вже взагалі опустився на рівень мутних ІСО і спам-реф-рег і скам-телеграм-ботів
бяда...
треба спасати чоловіка
+50грн !
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Додано: Сер 03 жов, 2018 14:46
Додано: Сер 03 жов, 2018 16:34
Ніхто мене не постриг, кайфую! Бетон я розглядав як інвестицію, але передумав. Можливо ця тема стане актуальнішою після чергового кратного девалу. Чую носом в повітрі кризу системну. Скучив я за шахєр - махєром різним...Треба шатати трубу!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:26
17 октября Минфину надо выплатить 501 млн долларов
24 октября - 210 млн евро по ОВГЗ
Ставки могут и дальше продолжить свой рост.
Интересно, когда банки уже начнут 6% предлагать , про 7% я и не мечтаю )) , хотя не , мечтаю ))
Живите своим умом!
Додано: Сер 03 жов, 2018 19:36
не переживай, Вова, еще отожмешь у новых Михайловских, где твою рожу никто не знает, кредитные лимиты и потом на следующих гов.нокоинах уже точно отыграешься.
тем более не ты, а мама твоя кредиты берёт
так что банкуй, горшочник.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 03 жов, 2018 20:03
господа, скажите, на субсидию повлияет вступление в наследство или получение чего-то в дар от родственника 1-й группы?
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