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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 254255256257
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 12:18

  LuckyG написав:
  Козак-характерник написав:Мало, молоді люди! Мало! :D Душіть кроля, пані та панове! Це святе і богоугодне діло! :D

Раз КХ вернулся-ждем веселья) Как там в бетоне,тоже не жир?)

Какой бетон? Он встрял в крипту так, что вылезти не может - на профильной ветке всех зазывает в какие то очередные мусорные коины. Отжарят его там так, что будет не до веселья
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:05

  Stringer написав:
  LuckyG написав:
  Козак-характерник написав:Мало, молоді люди! Мало! :D Душіть кроля, пані та панове! Це святе і богоугодне діло! :D

Раз КХ вернулся-ждем веселья) Как там в бетоне,тоже не жир?)

Какой бетон? Он встрял в крипту так, что вылезти не может - на профильной ветке всех зазывает в какие то очередные мусорные коины. Отжарят его там так, что будет не до веселья

Если сидел в коинах-то отжарили уже. Но что-то говорилось и о бетоне,по-моему во Львове и Киеве.если не подводит память)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 13:07

Якби ж то коінах... КХ вже взагалі опустився на рівень мутних ІСО і спам-реф-рег і скам-телеграм-ботів

бяда...
треба спасати чоловіка
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 14:46

  greenozon написав:Якби ж то коінах... КХ вже взагалі опустився на рівень мутних ІСО і спам-реф-рег і скам-телеграм-ботів

бяда...
треба спасати чоловіка

Может на тех коинах так постригли и побрили,что приходится крутиться,как уж на сковородке.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 16:34

Ніхто мене не постриг, кайфую! :P Бетон я розглядав як інвестицію, але передумав. Можливо ця тема стане актуальнішою після чергового кратного девалу. Чую носом в повітрі кризу системну. Скучив я за шахєр - махєром різним...Треба шатати трубу! :mrgreen:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:26

17 октября Минфину надо выплатить 501 млн долларов
24 октября - 210 млн евро по ОВГЗ

Ставки могут и дальше продолжить свой рост.

Интересно, когда банки уже начнут 6% предлагать , про 7% я и не мечтаю )) , хотя не , мечтаю ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 19:36

  Козак-характерник написав:Бетон я розглядав як інвестицію, але передумав

не переживай, Вова, еще отожмешь у новых Михайловских, где твою рожу никто не знает, кредитные лимиты и потом на следующих гов.нокоинах уже точно отыграешься.
тем более не ты, а мама твоя кредиты берёт :mrgreen:
так что банкуй, горшочник.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 20:03

господа, скажите, на субсидию повлияет вступление в наследство или получение чего-то в дар от родственника 1-й группы?
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IMPRINTER
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