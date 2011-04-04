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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 03 жов, 2018 21:53
IMPRINTER написав:
господа, скажите, на субсидию повлияет вступление в наследство или получение чего-то в дар от родственника 1-й группы?
Субсидію скасовують, якщо вартість обєкту набуття протягом останніх 12 міс (у будь-який спосіб) більше 50 тис грн, вони цього року в кінці весни змінили положення, всупереч принципу що обмеження прав не може поширюватися на попередні періоди
Знаю два преценденти скасування літом цього року:
- успадкування присадибної земельної ділянки в селі, оціночна вартість більша ніж 50 тис грн
- отримання в дар квартири
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Додано: Сер 03 жов, 2018 22:48
В каком банке появился дешевый Свифт с Украины?
Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Сер 03 жов, 2018 23:24
Козак-характерник написав:
Ніхто мене не постриг, кайфую!
Бетон я розглядав як інвестицію, але передумав. Можливо ця тема стане актуальнішою після чергового кратного девалу. Чую носом в повітрі кризу системну. Скучив я за шахєр - махєром різним...Треба шатати трубу!
Бетон имхо действительно переоцен. И нос ваш хорошо чувствует. Ну,раз все хорошо-рад за вас)
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LuckyG
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Додано: Сер 03 жов, 2018 23:27
Сибарит написав: zzzzzz написав:
Интересно, когда банки уже начнут 6% предлагать , про 7% я и не мечтаю )) , хотя не , мечтаю ))
Мне тоже интересно, под какой процент нужно выпускать облигации, чтобы банкам было выгодно привлечь валюту под 7% и войти в облигации, получив приемлемый уровень процентного дохода с учетом операционных расходов на привлечение мелочи у физиков?
Сравнивая процент по облигациям и депозитные ставки банков, Вы сравниваете активы с пассивами, что есть совершенно разные вещи.
Мечтать можно, но надежды мало. А если ставки так повысятся, это будет говорить о таких проблемах, от которых проиграем мы все.
С одной стороны вы правы. С другой стороны,каким надо быть оболтусом,чтоб отнести зелень должнику и банкроту под 3-5% накануне шухера? И,напомню,грязными. Чтоб должник и банкнот и из этих грошей уцепил ещё кусок.
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LuckyG
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