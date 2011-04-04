Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
IMPRINTER написав:господа, скажите, на субсидию повлияет вступление в наследство или получение чего-то в дар от родственника 1-й группы?
Субсидію скасовують, якщо вартість обєкту набуття протягом останніх 12 міс (у будь-який спосіб) більше 50 тис грн, вони цього року в кінці весни змінили положення, всупереч принципу що обмеження прав не може поширюватися на попередні періоди
Знаю два преценденти скасування літом цього року: - успадкування присадибної земельної ділянки в селі, оціночна вартість більша ніж 50 тис грн - отримання в дар квартири
Козак-характерник написав:Ніхто мене не постриг, кайфую! Бетон я розглядав як інвестицію, але передумав. Можливо ця тема стане актуальнішою після чергового кратного девалу. Чую носом в повітрі кризу системну. Скучив я за шахєр - махєром різним...Треба шатати трубу!
Бетон имхо действительно переоцен. И нос ваш хорошо чувствует. Ну,раз все хорошо-рад за вас)
zzzzzz написав:Интересно, когда банки уже начнут 6% предлагать , про 7% я и не мечтаю )) , хотя не , мечтаю ))
Мне тоже интересно, под какой процент нужно выпускать облигации, чтобы банкам было выгодно привлечь валюту под 7% и войти в облигации, получив приемлемый уровень процентного дохода с учетом операционных расходов на привлечение мелочи у физиков? Сравнивая процент по облигациям и депозитные ставки банков, Вы сравниваете активы с пассивами, что есть совершенно разные вещи. Мечтать можно, но надежды мало. А если ставки так повысятся, это будет говорить о таких проблемах, от которых проиграем мы все.
С одной стороны вы правы. С другой стороны,каким надо быть оболтусом,чтоб отнести зелень должнику и банкроту под 3-5% накануне шухера? И,напомню,грязными. Чтоб должник и банкнот и из этих грошей уцепил ещё кусок.
zzzzzz написав:greenozon Да ничего не будет. Будет нормальный рынок . Сейчас брокеры работают на таком мизере на который Приват никогда не пойдет. Единственный + почему работают с Приватом,это государственная собственность как некая гарантия.
да ні, не все так просто он вже закопошились
Инициатива разрешить банкам продавать ОВГЗ населению через интернет-банкинг угрожает бизнесу торговцев ценными бумагами, которые лишатся части своих клиентов, особенно если банки резко снизят тарифы на свои услуги.