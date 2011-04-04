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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 255256257258
Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 21:53

  IMPRINTER написав:господа, скажите, на субсидию повлияет вступление в наследство или получение чего-то в дар от родственника 1-й группы?


Субсидію скасовують, якщо вартість обєкту набуття протягом останніх 12 міс (у будь-який спосіб) більше 50 тис грн, вони цього року в кінці весни змінили положення, всупереч принципу що обмеження прав не може поширюватися на попередні періоди

Знаю два преценденти скасування літом цього року:
- успадкування присадибної земельної ділянки в селі, оціночна вартість більша ніж 50 тис грн
- отримання в дар квартири
qwerty2015
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 22:48

В каком банке появился дешевый Свифт с Украины?

Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:24

  Козак-характерник написав:Ніхто мене не постриг, кайфую! :P Бетон я розглядав як інвестицію, але передумав. Можливо ця тема стане актуальнішою після чергового кратного девалу. Чую носом в повітрі кризу системну. Скучив я за шахєр - махєром різним...Треба шатати трубу! :mrgreen:

Бетон имхо действительно переоцен. И нос ваш хорошо чувствует. Ну,раз все хорошо-рад за вас)
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Сер 03 жов, 2018 23:27

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Интересно, когда банки уже начнут 6% предлагать , про 7% я и не мечтаю )) , хотя не , мечтаю ))

Мне тоже интересно, под какой процент нужно выпускать облигации, чтобы банкам было выгодно привлечь валюту под 7% и войти в облигации, получив приемлемый уровень процентного дохода с учетом операционных расходов на привлечение мелочи у физиков?
Сравнивая процент по облигациям и депозитные ставки банков, Вы сравниваете активы с пассивами, что есть совершенно разные вещи.
Мечтать можно, но надежды мало. А если ставки так повысятся, это будет говорить о таких проблемах, от которых проиграем мы все.

С одной стороны вы правы. С другой стороны,каким надо быть оболтусом,чтоб отнести зелень должнику и банкроту под 3-5% накануне шухера? И,напомню,грязными. Чтоб должник и банкнот и из этих грошей уцепил ещё кусок.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 18:31

Стрес тест більшої половини БСУ за 1е півріччя 2018

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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 19:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:greenozon
Да ничего не будет. Будет нормальный рынок . Сейчас брокеры работают на таком мизере на который Приват никогда не пойдет. Единственный + почему работают с Приватом,это государственная собственность как некая гарантия.


да ні, не все так просто
он вже закопошились


Инициатива разрешить банкам продавать ОВГЗ населению через интернет-банкинг угрожает бизнесу торговцев ценными бумагами, которые лишатся части своих клиентов, особенно если банки резко снизят тарифы на свои услуги.


https://finclub.net/analytics/torgovtsy ... -ovgz.html
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:18

greenozon

Да читал я эту статью. Ничего толком там и не написано. Приват вообще не может определиться он умный или красивый.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 20:59

  zzzzzz написав:17 октября Минфину надо выплатить 501 млн долларов
24 октября - 210 млн евро по ОВГЗ

Ставки могут и дальше продолжить свой рост.

Интересно, когда банки уже начнут 6% предлагать , про 7% я и не мечтаю )) , хотя не , мечтаю ))

В Пишці ще діють депо з 7% річних з можливістю поповнення.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:02

Квесторе_поверніться

Это хорошо, для тех у кого они есть )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 04 жов, 2018 21:25

  Квесторе_поверніться написав:
  zzzzzz написав:17 октября Минфину надо выплатить 501 млн долларов
24 октября - 210 млн евро по ОВГЗ

Ставки могут и дальше продолжить свой рост.

Интересно, когда банки уже начнут 6% предлагать , про 7% я и не мечтаю )) , хотя не , мечтаю ))

В Пишці ще діють депо з 7% річних з можливістю поповнення.


До 1.06.2019 действуют.
В гривне 18,25.
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