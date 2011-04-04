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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Добрый день! Бетон -это Ощадбанк? А Пышка?
Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:46
Нацбанк утвердил перечень банков, которые смогут участвовать в интервенциях НБУ по лучшему курсу в IV квартале 2018 года.
Альфа-Банк
банк Альянс
Кредит Днипро
Банк Глобус
ИНГ Банк Украина
Индустриалбанк
Креди Агриколь Банк
ОТП
Ощадбанк
Банк «Пивденный»
ПриватБанк
ПУМБ
Райффайзен Банк Аваль
Сбербанк
Ситибанк
ТАСкомбанк
Укргазбанк
Укрэксимбанк
УкрСиббанк
Укрсоцбанк
+50грн !
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:50
Re: Байки про банки і не тільки....
что это за банк?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:32
Пышка это Ощадбанк
А бетон это недвижимость
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:50
Re: Байки про банки і не тільки....
це хвора уява квещура, що розносить цю заразу по усіх гілках, ось що це є
Дивно, як його ще не забанили
Нормальні люди називають речі СВОЇМИ іменами а не першо-класними погонялами
+50грн !
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:36
Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:28
у родственника в унаследуемой недвижке советского периода, стоимость в вітягу про реєстрацию у спадковому реєстрі загальна вартість майна - 0,01 коп. Больше нигде про стоимость не написано. Ну в документах от БТИ есть сумма больше 50 тыс.
Указать доход в 0,01 коп.?
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