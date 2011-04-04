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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 256257258259
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:39

Re: Байки про банки і не тільки....

Добрый день! Бетон -это Ощадбанк? А Пышка?
Nona9
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:46

Нацбанк утвердил перечень банков, которые смогут участвовать в интервенциях НБУ по лучшему курсу в IV квартале 2018 года.

Альфа-Банк

банк Альянс

Кредит Днипро

Банк Глобус

ИНГ Банк Украина

Индустриалбанк

Креди Агриколь Банк

ОТП

Ощадбанк

Банк «Пивденный»

ПриватБанк

ПУМБ

Райффайзен Банк Аваль

Сбербанк

Ситибанк

ТАСкомбанк

Укргазбанк

Укрэксимбанк

УкрСиббанк

Укрсоцбанк
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 10:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  Квесторе_поверніться написав:В Пишці ще діють депо з 7% річних з можливістю поповнення.


что это за банк?! :shock:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:32

  Kripo написав:
  Квесторе_поверніться написав:В Пишці ще діють депо з 7% річних з можливістю поповнення.

что это за банк?! :shock:

  Nona9 написав:Добрый день! Бетон -это Ощадбанк? А Пышка?

Пышка это Ощадбанк
А бетон это недвижимость
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vollena71
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 11:50

Re: Байки про банки і не тільки....

  vollena71 написав:Пышка это Ощадбанк


це хвора уява квещура, що розносить цю заразу по усіх гілках, ось що це є
Дивно, як його ще не забанили
Нормальні люди називають речі СВОЇМИ іменами а не першо-класними погонялами
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 14:36

  greenozon написав:
  vollena71 написав:Пышка это Ощадбанк


це хвора уява квещура, що розносить цю заразу по усіх гілках, ось що це є
Дивно, як його ще не забанили
Нормальні люди називають речі СВОЇМИ іменами а не першо-класними погонялами

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Что за тюремно-совковые привычки.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 16:28

  IMPRINTER написав:господа, скажите, на субсидию повлияет вступление в наследство или получение чего-то в дар от родственника 1-й группы?

у родственника в унаследуемой недвижке советского периода, стоимость в вітягу про реєстрацию у спадковому реєстрі загальна вартість майна - 0,01 коп. Больше нигде про стоимость не написано. Ну в документах от БТИ есть сумма больше 50 тыс.
“В разделе по декларации о доходах в октябре 2018 года указываются только данные о видах и суммах доходов, информация о которых отсутствует в Государственном реестре физических лиц – плательщиков налогов и реестре застрахованных лицах Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования за 1-2 кварталы 2018 года.

Указать доход в 0,01 коп.? :)
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