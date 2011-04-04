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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:47
zzzzzz написав: Nona9 написав:
Добрый день! Бетон -это Ощадбанк? А Пышка?
Пышка, от фамилии председателя правления Ощадбанка - Пышный Андрей Григорьевич
Бетон - это традиционное выражения недвижимости , этому выражению более 10 лет
Уголовных выражений тут и близко нет.
Еще встречаются следующие обозначения.
Барсик - старое название банка БРС ( банк русский стандарт )
Алла - Альфа банк, если позвонить на горячую лини то с вами будет общаться голосовой робот -Алла
фигня какая, Алла от Альфа на ОДНУ букву отличается, а "Барсик" так вообще в 2 РАЗА длинне БРС, нафиг себе и другим голову морочить?!
"пышка" блин...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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