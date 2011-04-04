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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 257258259260
Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:47

  zzzzzz написав:
  Nona9 написав:Добрый день! Бетон -это Ощадбанк? А Пышка?


Пышка, от фамилии председателя правления Ощадбанка - Пышный Андрей Григорьевич

Бетон - это традиционное выражения недвижимости , этому выражению более 10 лет

Уголовных выражений тут и близко нет.
Еще встречаются следующие обозначения.
Барсик - старое название банка БРС ( банк русский стандарт )
Алла - Альфа банк, если позвонить на горячую лини то с вами будет общаться голосовой робот -Алла


фигня какая, Алла от Альфа на ОДНУ букву отличается, а "Барсик" так вообще в 2 РАЗА длинне БРС, нафиг себе и другим голову морочить?! :shock:

"пышка" блин... :(

:evil:
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:44

Kripo не нравится - просто проходите мимо, в чём проблема? 8)
Кассандра
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 00:19

  Кассандра написав:Kripo не нравится - просто проходите мимо, в чём проблема? 8)


не нравится - просто проходите мимо, в чём проблема?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 07:18

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:Пышка, от фамилии председателя правления Ощадбанка - Пышный Андрей Григорьевич


Колись зустрічав, що продавці мясом виробили свій сленг, щоб покупці не зрозуміли їхніх бесід про протухлий товар. А пишку через рік треба, напевно, перейменовувати, бо навряд чи НФ (народний фронт) збереже сьогоднішій вплив.
Але зараз більше тривожить можливість нового "банкопаду"
З 24 банків у 13 не вистачить капіталу при несприятливому розвитку економіки, а у 8 банків, тобто у кожного третього з проаналізованих, – навіть при базовому сценарії. https://ukr.segodnya.ua/economics/finan ... 76884.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:35

  greenozon написав:
  vollena71 написав:Пышка это Ощадбанк


це хвора уява квещура, що розносить цю заразу по усіх гілках, ось що це є
Дивно, як його ще не забанили
Нормальні люди називають речі СВОЇМИ іменами а не першо-класними погонялами

Гляньте тут https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks/oschadbank может пропадут вопросы по пышке?
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 08:40

  Kripo написав:
  zzzzzz написав:
  Nona9 написав:Добрый день! Бетон -это Ощадбанк? А Пышка?


Пышка, от фамилии председателя правления Ощадбанка - Пышный Андрей Григорьевич

Бетон - это традиционное выражения недвижимости , этому выражению более 10 лет

Уголовных выражений тут и близко нет.
Еще встречаются следующие обозначения.
Барсик - старое название банка БРС ( банк русский стандарт )
Алла - Альфа банк, если позвонить на горячую лини то с вами будет общаться голосовой робот -Алла


фигня какая, Алла от Альфа на ОДНУ букву отличается, а "Барсик" так вообще в 2 РАЗА длинне БРС, нафиг себе и другим голову морочить?! :shock:

"пышка" блин... :(

:evil:

Алла - этим именем представляется робот, когда звоните на горячку Альфы, та еще девка целые квесты были, чтобы через нее пробиться.
барсик - старое название старого брс, дале фарсик - после переименования в форвард, а затем скунс - из-за отношения банки к клиентам.
а-банк - ломбард - это вообще официально - гляньте на вывеску у входа в а-банк.
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