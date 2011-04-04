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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 05 жов, 2018 20:47
zzzzzz написав: Nona9 написав:
Добрый день! Бетон -это Ощадбанк? А Пышка?
Пышка, от фамилии председателя правления Ощадбанка - Пышный Андрей Григорьевич
Бетон - это традиционное выражения недвижимости , этому выражению более 10 лет
Уголовных выражений тут и близко нет.
Еще встречаются следующие обозначения.
Барсик - старое название банка БРС ( банк русский стандарт )
Алла - Альфа банк, если позвонить на горячую лини то с вами будет общаться голосовой робот -Алла
фигня какая, Алла от Альфа на ОДНУ букву отличается, а "Барсик" так вообще в 2 РАЗА длинне БРС, нафиг себе и другим голову морочить?!
"пышка" блин...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: П'ят 05 жов, 2018 22:44
Kripo
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Додано: Суб 06 жов, 2018 00:19
Кассандра написав:Kripo
не нравится - просто проходите мимо, в чём проблема?
не нравится - просто проходите мимо, в чём проблема?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 07:18
zzzzzz написав:
Пышка, от фамилии председателя правления Ощадбанка - Пышный Андрей Григорьевич
Колись зустрічав, що продавці мясом виробили свій сленг, щоб покупці не зрозуміли їхніх бесід про протухлий товар. А пишку через рік треба, напевно, перейменовувати, бо навряд чи НФ (народний фронт) збереже сьогоднішій вплив.
Але зараз більше тривожить можливість нового "банкопаду"
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Суб 06 жов, 2018 08:35
greenozon написав: vollena71 написав:
Пышка это Ощадбанк
це хвора уява квещура, що розносить цю заразу по усіх гілках, ось що це є
Дивно, як його ще не забанили
Нормальні люди називають речі СВОЇМИ іменами а не першо-класними погонялами
Гляньте тут https://finance.ua/ru/org/-/ua/banks/oschadbank
может пропадут вопросы по пышке?
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Додано: Суб 06 жов, 2018 08:40
Kripo написав: zzzzzz написав: Nona9 написав:
Добрый день! Бетон -это Ощадбанк? А Пышка?
Пышка, от фамилии председателя правления Ощадбанка - Пышный Андрей Григорьевич
Бетон - это традиционное выражения недвижимости , этому выражению более 10 лет
Уголовных выражений тут и близко нет.
Еще встречаются следующие обозначения.
Барсик - старое название банка БРС ( банк русский стандарт )
Алла - Альфа банк, если позвонить на горячую лини то с вами будет общаться голосовой робот -Алла
фигня какая, Алла от Альфа на ОДНУ букву отличается, а "Барсик" так вообще в 2 РАЗА длинне БРС, нафиг себе и другим голову морочить?!
"пышка" блин...
Алла - этим именем представляется робот, когда звоните на горячку Альфы, та еще девка целые квесты были, чтобы через нее пробиться.
барсик - старое название старого брс, дале фарсик - после переименования в форвард, а затем скунс - из-за отношения банки к клиентам.
а-банк - ломбард - это вообще официально - гляньте на вывеску у входа в а-банк.
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