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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 258259260261
Повідомлення Додано: Суб 06 жов, 2018 14:48

  Ой+ написав:
  zzzzzz написав:Пышка, от фамилии председателя правления Ощадбанка - Пышный Андрей Григорьевич


Колись зустрічав, що продавці мясом виробили свій сленг, щоб покупці не зрозуміли їхніх бесід про протухлий товар. А пишку через рік треба, напевно, перейменовувати, бо навряд чи НФ (народний фронт) збереже сьогоднішій вплив.
Але зараз більше тривожить можливість нового "банкопаду"
[quote]
Да нормально! Я например,юзаю связку: зеленый самолет комсомольский (именно в таком порядке) - очень удобно :) :) :)
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 06:58

  klug написав:
  Kripo написав:фигня какая, Алла от Альфа на ОДНУ букву отличается, а "Барсик" так вообще в 2 РАЗА длинне БРС, нафиг себе и другим голову морочить?! :shock:

"пышка" блин... :(

:evil:

Це ви ще про Аваль не знаєте...

Ще Пишку можна Мій банк називати...за слоганом Мій банк моя Країна.
Так що якщо Пишного проженуть банк без псевдо не лишиться.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 07:11

  Yuri_T написав:
  ol_zy написав: а затем скунс - из-за отношения банки к клиентам.

к каким таким "клиентам"?
один единственный полоумный начал хамить и обзывать сотрудников после вполне обычной рабочей ситуации.

Фарс скунсом назвали не із-за Козарлюги.
Із-за боязливості банки.
Під час революції Гідності зразу ж припинив кредитування.
Ну і фінмон в банці попроганяв багато імяреків.
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 11:16

  Квесторе_поверніться написав:
  Yuri_T написав:
  ol_zy написав: а затем скунс - из-за отношения банки к клиентам.

к каким таким "клиентам"?
один единственный полоумный начал хамить и обзывать сотрудников после вполне обычной рабочей ситуации.

Фарс скунсом назвали не із-за Козарлюги.
Із-за боязливості банки.
Під час революції Гідності зразу ж припинив кредитування.
Ну і фінмон в банці попроганяв багато імяреків.

Не только. Как еще назвать банк, который вводит комиссию 4 или 5грн за СЕП описывает его в каком-то файле при этом по старым ссылкам доступны только старые тарифы и нигде в тарифах не указаны даты с какого числа действуют и до какого. При этом о комиссии в начале узнать при платеже было не возможно более того комиссия даже в выписке не присутствовала. Т.е. тупо на карте баланс уменьшался просто так. Кстати выписку так предоставить и не смогли тогда - рассказывали сказки, что если поехать за 200-300км в отделение, то можно получить бумажную, то там точно-точно она будет. Как раз тогда сократили отделения в некоторых областных центрах.
Так что далеко не для одного клиента форвард - это скунс...
ol_zy
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Повідомлення Додано: Нед 07 жов, 2018 14:01

Оl_zy, все правильно. І що з багатьох регіонів відділення банки повтікали теж прояв характеру скунса.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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