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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 06 жов, 2018 14:48
Ой+ написав: zzzzzz написав:
Пышка, от фамилии председателя правления Ощадбанка - Пышный Андрей Григорьевич
Колись зустрічав, що продавці мясом виробили свій сленг, щоб покупці не зрозуміли їхніх бесід про протухлий товар. А пишку через рік треба, напевно, перейменовувати, бо навряд чи НФ (народний фронт) збереже сьогоднішій вплив.
Але зараз більше тривожить можливість нового "банкопаду"
[quote]
Да нормально! Я например,юзаю связку: зеленый самолет комсомольский (именно в таком порядке) - очень удобно
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Додано: Нед 07 жов, 2018 06:58
klug написав:
Це ви ще про Аваль не знаєте...
Ще Пишку можна Мій банк називати...за слоганом Мій банк моя Країна.
Так що якщо Пишного проженуть банк без псевдо не лишиться.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 07:11
Yuri_T написав: ol_zy написав:
а затем скунс - из-за отношения банки к клиентам.
к каким таким "клиентам"?
один единственный полоумный начал хамить и обзывать сотрудников после вполне обычной рабочей ситуации.
Фарс скунсом назвали не із-за Козарлюги.
Із-за боязливості банки.
Під час революції Гідності зразу ж припинив кредитування.
Ну і фінмон в банці попроганяв багато імяреків.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 11:16
Квесторе_поверніться написав: Yuri_T написав: ol_zy написав:
а затем скунс - из-за отношения банки к клиентам.
к каким таким "клиентам"?
один единственный полоумный начал хамить и обзывать сотрудников после вполне обычной рабочей ситуации.
Фарс скунсом назвали не із-за Козарлюги.
Із-за боязливості банки.
Під час революції Гідності зразу ж припинив кредитування.
Ну і фінмон в банці попроганяв багато імяреків.
Не только. Как еще назвать банк, который вводит комиссию 4 или 5грн за СЕП описывает его в каком-то файле при этом по старым ссылкам доступны только старые тарифы и нигде в тарифах не указаны даты с какого числа действуют и до какого. При этом о комиссии в начале узнать при платеже было не возможно более того комиссия даже в выписке не присутствовала. Т.е. тупо на карте баланс уменьшался просто так. Кстати выписку так предоставить и не смогли тогда - рассказывали сказки, что если поехать за 200-300км в отделение, то можно получить бумажную, то там точно-точно она будет. Как раз тогда сократили отделения в некоторых областных центрах.
Так что далеко не для одного клиента форвард - это скунс...
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ol_zy
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Додано: Нед 07 жов, 2018 14:01
Оl_zy, все правильно. І що з багатьох регіонів відділення банки повтікали теж прояв характеру скунса.
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Додано: Нед 07 жов, 2018 17:56
Квесторе_поверніться написав:Оl_zy
, все правильно. І що з багатьох регіонів відділення банки повтікали теж прояв характеру скунса.
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Додано: Пон 08 жов, 2018 10:50
Живите своим умом!
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:01
Темна контора ця банка...зі Львова втекла.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:19
zzzzzz написав: Nona9 написав:
Добрый день! Бетон -это Ощадбанк? А Пышка?
Пышка, от фамилии председателя правления Ощадбанка - Пышный Андрей Григорьевич
Бетон - это традиционное выражения недвижимости , этому выражению более 10 лет
Уголовных выражений тут и близко нет.
Еще встречаются следующие обозначения.
Барсик - старое название банка БРС ( банк русский стандарт )
Алла - Альфа банк, если позвонить на горячую лини то с вами будет общаться голосовой робот -Алла
К бетону вопросов нет. А клички-прозвища это именно тюремно-совковые,причем совковая традиция. Но если кому-то так нравится,почему нет-любит наш народ всякое гогно.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:20
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