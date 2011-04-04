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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:33
LuckyG написав:
А клички-прозвища это именно тюремно-совковые,причем совковая традиция.
Ярослав Мудрый, Всеволод Большое Гнездо не судимые.
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Додано: Пон 08 жов, 2018 13:38
Если захотят прижать, прижмут, но выглядит дело крайне не убедительно.
Если уж по экспертной оценке квартира потянула на 27 млн., реальная сделка за 43 не выглядит неестественной. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)
Нет законов, предписывающих устанавливать цену продажи по экспертной оценке.
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