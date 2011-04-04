Ярослав Мудрый, Всеволод Большое Гнездо не судимые.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:33
Додано: Пон 08 жов, 2018 13:38
Если захотят прижать, прижмут, но выглядит дело крайне не убедительно.
Если уж по экспертной оценке квартира потянула на 27 млн., реальная сделка за 43 не выглядит неестественной. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)
Нет законов, предписывающих устанавливать цену продажи по экспертной оценке.
Додано: Пон 08 жов, 2018 14:42
Квартира не продавалась...доки липа. Грошенята завели в банк з невідомих джерел.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
|