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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 259260261262
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:33

  LuckyG написав:А клички-прозвища это именно тюремно-совковые,причем совковая традиция.


Ярослав Мудрый, Всеволод Большое Гнездо не судимые.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:38

  zzzzzz написав:Докапитализацией Вернум Банка занялась прокуратура

https://finclub.net/news/dokapitalizatsiej-vernum-banka-zanyalas-prokuratura.html

Если захотят прижать, прижмут, но выглядит дело крайне не убедительно.
Если уж по экспертной оценке квартира потянула на 27 млн., реальная сделка за 43 не выглядит неестественной. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)
Нет законов, предписывающих устанавливать цену продажи по экспертной оценке.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:42

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Докапитализацией Вернум Банка занялась прокуратура

https://finclub.net/news/dokapitalizatsiej-vernum-banka-zanyalas-prokuratura.html

Если захотят прижать, прижмут, но выглядит дело крайне не убедительно.
Если уж по экспертной оценке квартира потянула на 27 млн., реальная сделка за 43 не выглядит неестественной. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)
Нет законов, предписывающих устанавливать цену продажи по экспертной оценке.

Квартира не продавалась...доки липа. Грошенята завели в банк з невідомих джерел.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:45

  Квесторе_поверніться написав:Квартира не продавалась...доки липа. Грошенята завели в банк з невідомих джерел.


Это проблема докапитализации большинства небольших банков.
Если деньги хозяева еще могут найти, то объяснить откуда они - нет.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Aps написав:то объяснить откуда они - нет.


а клієнтів щемлять у всі дзюрки

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