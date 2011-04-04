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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 260261262263>
Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:33

  LuckyG написав:А клички-прозвища это именно тюремно-совковые,причем совковая традиция.


Ярослав Мудрый, Всеволод Большое Гнездо не судимые.
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 13:38

  zzzzzz написав:Докапитализацией Вернум Банка занялась прокуратура

https://finclub.net/news/dokapitalizatsiej-vernum-banka-zanyalas-prokuratura.html

Если захотят прижать, прижмут, но выглядит дело крайне не убедительно.
Если уж по экспертной оценке квартира потянула на 27 млн., реальная сделка за 43 не выглядит неестественной. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)
Нет законов, предписывающих устанавливать цену продажи по экспертной оценке.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 14:42

  Сибарит написав:
  zzzzzz написав:Докапитализацией Вернум Банка занялась прокуратура

https://finclub.net/news/dokapitalizatsiej-vernum-banka-zanyalas-prokuratura.html

Если захотят прижать, прижмут, но выглядит дело крайне не убедительно.
Если уж по экспертной оценке квартира потянула на 27 млн., реальная сделка за 43 не выглядит неестественной. Согласие есть продукт взаимного непротивления сторон (с)
Нет законов, предписывающих устанавливать цену продажи по экспертной оценке.

Квартира не продавалась...доки липа. Грошенята завели в банк з невідомих джерел.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:45

  Квесторе_поверніться написав:Квартира не продавалась...доки липа. Грошенята завели в банк з невідомих джерел.


Это проблема докапитализации большинства небольших банков.
Если деньги хозяева еще могут найти, то объяснить откуда они - нет.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 16:55

Re: Байки про банки і не тільки....

  Aps написав:то объяснить откуда они - нет.


а клієнтів щемлять у всі дзюрки

Dura Lex Sed Lex!
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 08 жов, 2018 18:48

  greenozon написав:
  Aps написав:то объяснить откуда они - нет.


а клієнтів щемлять у всі дзюрки

Dura Lex Sed Lex!


И смысл в Вашем посыле?? Флуд, оффтоп и т.п.
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:01

  LuckyG написав:
  zzzzzz написав:
  Nona9 написав:Добрый день! Бетон -это Ощадбанк? А Пышка?


Пышка, от фамилии председателя правления Ощадбанка - Пышный Андрей Григорьевич

Бетон - это традиционное выражения недвижимости , этому выражению более 10 лет

Уголовных выражений тут и близко нет.
Еще встречаются следующие обозначения.
Барсик - старое название банка БРС ( банк русский стандарт )
Алла - Альфа банк, если позвонить на горячую лини то с вами будет общаться голосовой робот -Алла

К бетону вопросов нет. А клички-прозвища это именно тюремно-совковые,причем совковая традиция. Но если кому-то так нравится,почему нет-любит наш народ всякое гогно.

LuckyG - ник, он же кличка-прозвище, т.е. "...А клички-прозвища это именно тюремно-совковые,причем совковая традиция..." (с). Вас же не смущает пользоваться кличкой-прозвищем.
ol_zy
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  jay2004 написав:
  greenozon написав:
  Aps написав:то объяснить откуда они - нет.


а клієнтів щемлять у всі дзюрки

Dura Lex Sed Lex!


И смысл в Вашем посыле?? Флуд, оффтоп и т.п.


так же як і в вашому
я хоч народ латині вчу а ви що тут бризгаєте?
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 09 жов, 2018 09:25

greenozon, виховуть Вас...а Ви тяжкий підліток. :)
Більш чемним слід бути.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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  freeze написав:
  LuckyG написав:А клички-прозвища это именно тюремно-совковые,причем совковая традиция.


Ярослав Мудрый, Всеволод Большое Гнездо не судимые.


у них фамилии не было, как нету фамилии у современных английских принцев-принцесс и королей, их же как-то различать нужно было? А тут есть и торговая марка зарегистрированная и выстраданное название (сбербанк или сбербанк россии), а на него лепят кликуху... Ладно бы всем поняное - "огрызок" для Аплле, а тут хрень понятнатная двум участникам... Это я уже 3 раз переспрашиваю о каком банке речь идет, хотя как минимум раз в неделю форум листаю.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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