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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 09 жов, 2018 09:36
greenozon написав: jay2004 написав:
И смысл в Вашем посыле?? Флуд, оффтоп и т.п.
так же як і в вашому
я хоч народ латині вчу а ви що тут бризгаєте?
Тут фінансовий форум, Карл! Латині вчать в медичних інститутах/форумах. Пропоную по суті, а Ваші пости тільки засорюють ефір.
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jay2004
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