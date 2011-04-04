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Nona9 написав:Добрый день! Бетон -это Ощадбанк? А Пышка?
Пышка, от фамилии председателя правления Ощадбанка - Пышный Андрей Григорьевич
Бетон - это традиционное выражения недвижимости , этому выражению более 10 лет
Уголовных выражений тут и близко нет. Еще встречаются следующие обозначения. Барсик - старое название банка БРС ( банк русский стандарт ) Алла - Альфа банк, если позвонить на горячую лини то с вами будет общаться голосовой робот -Алла
К бетону вопросов нет. А клички-прозвища это именно тюремно-совковые,причем совковая традиция. Но если кому-то так нравится,почему нет-любит наш народ всякое гогно.
LuckyG - ник, он же кличка-прозвище, т.е. "...А клички-прозвища это именно тюремно-совковые,причем совковая традиция..." (с). Вас же не смущает пользоваться кличкой-прозвищем.[/quote] Не смущает. Это не ник,а имя учётной записи. И ни один человек меня так не называет. А кличка-это то,как человека называют,и более того-он это принимает. Надеюсь я ответил на ваш вопрос.
Один МВФ. Один обзор мировой экономики. 2 "объективные" новости (заголовки).
МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України — огляд
Міжнародний валютний фонд у жовтневому огляді світової економіки знизив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році до 2,7% з 3,3%, прогнозованих у квітні. Про це пише «Інтерфакс-Україна».
Міжнародний валютний фонд у жовтневому огляді світової економіки знизив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році до 2,7% з 3,3%, прогнозованих у квітні.
Крім цього, фонд погіршив прогноз зростання на 2020 рік до 3,4% з 4%, водночас поліпшив до кінця поточного року — до 3,5% з 3,2%.
Оцінку середньорічної інфляції у 2018 році покращено на 0,1 процентний пункт (п.п.) — до 10,9%, у 2019 році — на 0,7 п.п., до 7,3%.
Прогноз зростання споживчих цін до кінця 2018 року залишився незмінним, тоді як до кінця 2019 року покращився до 6,2% з 6,5%.
Фонд також поліпшив оцінку дефіциту поточного рахунку платіжного балансу на 2018 рік — до 3,1% з 3,7% ВВП, тоді як на 2019 рік погіршив до 3,9% з 3,5% ВВП.
У п'ятирічній перспективі очікується зниження дефіциту поточного рахунку платіжного балансу до 3,1% (у квітні прогнозувалося зростання до 4%).
Крім того, експерти МВФ переглянули прогноз рівня безробіття в Україні: оцінку на 2018 рік погіршено до 9,4% з 9,2%, на 2019 рік — до 9,2% з 8,8%.
Як повідомлялося, Світовий банк (СБ) минулого тижня погіршив прогноз зростання ВВП України у 2018 році до 3,3% з 3,5% і в 2019 році — до 3,5% з 4%.
МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 с 3,2% до 3,5%
Международный валютный фонд улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году с 3,2% до 3,5%. Об этом говорится в обзоре мировой экономики (World Economic Outlook). Вместе с тем, МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%, а также ухудшил прогноз роста ВВП на 2020 год с 4% до 3,4%. Оценка среднегодовой инфляции в 2018 году улучшена на 0,1 процентный пункт (п.п.) с 11% до 10,9%, в 2019 году - на 0,7 п.п., до 7,3%. Вместе с тем улучшена оценка дефицита текущего счета платежного баланса в 2018 году до 3,1% с 3,7% ВВП. На 2019 год прогноз этого показателя фонд ухудшил до 3,9% с 3,5% ВВП. Безработица в Украине на 2018 год прогнозируется на уровне 9,4%, на 2019 год – 9,2%.