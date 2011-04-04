МВФ погіршив прогноз зростання ВВП України — огляд

Міжнародний валютний фонд у жовтневому огляді світової економіки знизив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році до 2,7% з 3,3%, прогнозованих у квітні. Про це пише «Інтерфакс-Україна».



Міжнародний валютний фонд у жовтневому огляді світової економіки знизив оцінку зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) України у 2019 році до 2,7% з 3,3%, прогнозованих у квітні.



Крім цього, фонд погіршив прогноз зростання на 2020 рік до 3,4% з 4%, водночас поліпшив до кінця поточного року — до 3,5% з 3,2%.



Оцінку середньорічної інфляції у 2018 році покращено на 0,1 процентний пункт (п.п.) — до 10,9%, у 2019 році — на 0,7 п.п., до 7,3%.



Прогноз зростання споживчих цін до кінця 2018 року залишився незмінним, тоді як до кінця 2019 року покращився до 6,2% з 6,5%.



Фонд також поліпшив оцінку дефіциту поточного рахунку платіжного балансу на 2018 рік — до 3,1% з 3,7% ВВП, тоді як на 2019 рік погіршив до 3,9% з 3,5% ВВП.



У п'ятирічній перспективі очікується зниження дефіциту поточного рахунку платіжного балансу до 3,1% (у квітні прогнозувалося зростання до 4%).



Крім того, експерти МВФ переглянули прогноз рівня безробіття в Україні: оцінку на 2018 рік погіршено до 9,4% з 9,2%, на 2019 рік — до 9,2% з 8,8%.



Як повідомлялося, Світовий банк (СБ) минулого тижня погіршив прогноз зростання ВВП України у 2018 році до 3,3% з 3,5% і в 2019 році — до 3,5% з 4%.