НБУ получит 9,8 млрд грн по инфляционным ОВГЗ

Минфину для выплаты Нацбанку второго купона по ОВГЗ, доходность которых привязана к инфляции, необходимо 9,8 млрд грн.



«Масштаб остается впечатляющий: Минфину нужно иметь ровно через месяц, 12 ноября, свободные 9,8 млрд грн, чтобы отдать их Нацбанку. И в этом бюджетном году они уже обратно не вернутся», – подсчитал главный экономист Альфа-Банка Алексей Блинов.



В 2017 году Кабмин вместе с НБУ провели репрофайлинг ОВГЗ, которые находились в портфеле Нацбанка, чтобы удлинить сроки их погашения – с 2025 по 2047 год.



По первой части портфеля ОВГЗ на 74,4 млрд грн ставка по 16 выпускам была установлена фиксированная (от 8,12% до 11,3% годовых) с купонным периодом в 6 месяцев: выплата 10 мая и 10 ноября.



По второй части портфеля ОВГЗ на 145,2 млрд грн ставка была установлена плавающая – привязана к инфляции (доходность составляет 12-месячный индекс потребительских цен минус 100% плюс 2,2%) с купонным периодом в 12 месяцев. Но инфляционные ОВГЗ были выпущены по 12 выпусков с годовыми выплатами 10 мая и 10 ноября.



Первая выплата купонного дохода по первой части инфляционных ОВГЗ произошла уже 10 мая. «Значительная нагрузка на бюджет в мае была вызвана выплатами по инфляционным ОВГЗ, выпущенным в ходе репрофайлинга портфеля НБУ. Эти выплаты составили почти 7,4 млрд грн», – говорится в отчете ICU.



Поскольку 10 ноября 2018 года приходится на субботу, первая выплата по второй части инфляционных ОВГЗ перенесена на 12 ноября.



В этот день по инфляционным ОВГЗ будет выплачено 9,8 млрд грн, с учетом ОВГЗ с фиксированной доходностью – суммарно 12,944 млрд грн.



«Вот и определился размер первого купона по второй группе инфляционных ОВГЗ. Сам купон – 13,5%, в пересчете на годовую доходность это соответствует около 12,3%. Эффект от замедления инфляции налицо: в мае первый купон по первой группе инфляционных ОВГЗ обошелся в годовую доходность 17,25%», – подсчитал Алексей Блинов.



На погашение и процентные платежи Минфин в ноябре потратит 24 млрд грн.