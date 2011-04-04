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Кассандра написав:Квесторе_поверніться это не моё мнение - это текст оригинала
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Минфину для выплаты Нацбанку второго купона по ОВГЗ, доходность которых привязана к инфляции, необходимо 9,8 млрд грн.
«Масштаб остается впечатляющий: Минфину нужно иметь ровно через месяц, 12 ноября, свободные 9,8 млрд грн, чтобы отдать их Нацбанку. И в этом бюджетном году они уже обратно не вернутся», – подсчитал главный экономист Альфа-Банка Алексей Блинов.
В 2017 году Кабмин вместе с НБУ провели репрофайлинг ОВГЗ, которые находились в портфеле Нацбанка, чтобы удлинить сроки их погашения – с 2025 по 2047 год.
По первой части портфеля ОВГЗ на 74,4 млрд грн ставка по 16 выпускам была установлена фиксированная (от 8,12% до 11,3% годовых) с купонным периодом в 6 месяцев: выплата 10 мая и 10 ноября.
По второй части портфеля ОВГЗ на 145,2 млрд грн ставка была установлена плавающая – привязана к инфляции (доходность составляет 12-месячный индекс потребительских цен минус 100% плюс 2,2%) с купонным периодом в 12 месяцев. Но инфляционные ОВГЗ были выпущены по 12 выпусков с годовыми выплатами 10 мая и 10 ноября.
Первая выплата купонного дохода по первой части инфляционных ОВГЗ произошла уже 10 мая. «Значительная нагрузка на бюджет в мае была вызвана выплатами по инфляционным ОВГЗ, выпущенным в ходе репрофайлинга портфеля НБУ. Эти выплаты составили почти 7,4 млрд грн», – говорится в отчете ICU.
Поскольку 10 ноября 2018 года приходится на субботу, первая выплата по второй части инфляционных ОВГЗ перенесена на 12 ноября.
В этот день по инфляционным ОВГЗ будет выплачено 9,8 млрд грн, с учетом ОВГЗ с фиксированной доходностью – суммарно 12,944 млрд грн.
«Вот и определился размер первого купона по второй группе инфляционных ОВГЗ. Сам купон – 13,5%, в пересчете на годовую доходность это соответствует около 12,3%. Эффект от замедления инфляции налицо: в мае первый купон по первой группе инфляционных ОВГЗ обошелся в годовую доходность 17,25%», – подсчитал Алексей Блинов.
На погашение и процентные платежи Минфин в ноябре потратит 24 млрд грн.
МВФ выступает против повышения гарантий по депозитам
Об этом заявил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин.
«Я надеюсь, что в следующем году мы перешагнем цифру минимальной гарантированной суммы выплат в 500 тыс. грн. Но не все нас поддерживают. Хочу сказать откровенно, отдельные сотрудники МВФ прямо сказали – вам не нужно увеличивать сумму гарантирования. Но почему? Ниже нас в Европе только Молдова и государственное образование Косово. В остальных странах суммы гораздо выше», - сказал Константин Ворушилин.
Объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета с начала 2018 года растет и по итогам трех кварталов составил 93,6 млрд грн.
«По данным оперативной информации Госказначейства, поступления общего фонда госбюджета меньше плана на отчетный период на 93,6 млрд грн, или 11,1%», — заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.
При этом план доходов общего фонда в январе-сентябре этого года не выполнен на 17,2 млрд грн, или 2,8%.
Поступления от заимствований за этот период составили 135,6 млрд грн, что меньше плана отчетного периода на 66,5 млрд грн, или 32,9%. Эти поступления получены прежде всего от размещения облигаций внутреннего государственного займа.
В то же время, при запланированном еще на первый квартал этого года привлечении средств из внешних источников в сумме 56 млрд грн, только в августе от размещения краткосрочных облигаций внешнего государственного займа получено 19,4 млрд грн, или только 21,5% плана отчетного периода.
«Кроме того, провалено выполнение плана поступлений от приватизации государственного имущества. При плане 10,7 млрд грн получено лишь 77,3 млн грн, или 0,7% плана», — подчеркнул Валерий Пацкан.
В то же время, больше плана на 0,7 млрд поступило средств от возврата кредитов, которые предоставлялись из государственного бюджета.
В июле-сентябре текущего года количество банковских отделений сократилось на 368 единиц до 8760 отделений.
Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 октября количество отделений банков составляло 8760, тогда как на 1 июля - 9128 отделений, а на 1 апреля - 9440.
Значительное сокращение региональной сети среди банков произошло у Ощадбанка - на 236 отделений, ПриватБанка - на 70 отделений, Укрсоцбанка - на 45 отделений, ВиЕс Банка - на 30 отделений, Индустриалбанка - на 10 отделений.
Наибольший прирост по количеству отделений показали Укрстройинвестбанк - 7 отделений, Укргазбанк и А-Банк - по 3 отделения.
Наибольшей региональной сетью в Украине обладают Ощадбанк - 2744 отделений, ПриватБанк - 2038, Райффайзен Банк Аваль - 503, УкрСиббанк - 310, Альфа-Банк - 250 отделений.
Служба Безпеки України проводить обшуки та виїмку документів в ряді компаній, що працюють на фондовому ринку.
Дану інформацію StockWorld підтвердили відразу кілька джерел.
За їхніми даними, обшуки і виїмка документів проводяться в таких компаніях як "Арт-Капітал", "УНІВЕР", Фондова біржа ПФТС і Українська Біржа.
Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, проте в єдиному реєстрі судових рішень наразі відсутнє.
За словами одного з джерел, яке було в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх (де знаходиться біржа) заблоковані невідомими людьми в масках. При цьому свідки повідомляють, що в офісі Української Біржі також проходять слідчі дії, які фіксуються на відеокамеру.
Як стало відомо виданню, обшуки проходять в компаніях: Українська біржа, Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзіс Лімітед.
За даними джерел, зазначені компанії і ряд фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого "групового звіту" (заключення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн гривень.
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