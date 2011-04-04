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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 261262263264
Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 10:54

  Кассандра написав:Квесторе_поверніться это не моё мнение - это текст оригинала :?

Автор може не погодитися з думкою редакції. :oops:
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 17:48

Вот куда гривна подевалась

НБУ получит 9,8 млрд грн по инфляционным ОВГЗ
Минфину для выплаты Нацбанку второго купона по ОВГЗ, доходность которых привязана к инфляции, необходимо 9,8 млрд грн.

«Масштаб остается впечатляющий: Минфину нужно иметь ровно через месяц, 12 ноября, свободные 9,8 млрд грн, чтобы отдать их Нацбанку. И в этом бюджетном году они уже обратно не вернутся», – подсчитал главный экономист Альфа-Банка Алексей Блинов.

В 2017 году Кабмин вместе с НБУ провели репрофайлинг ОВГЗ, которые находились в портфеле Нацбанка, чтобы удлинить сроки их погашения – с 2025 по 2047 год.

По первой части портфеля ОВГЗ на 74,4 млрд грн ставка по 16 выпускам была установлена фиксированная (от 8,12% до 11,3% годовых) с купонным периодом в 6 месяцев: выплата 10 мая и 10 ноября.

По второй части портфеля ОВГЗ на 145,2 млрд грн ставка была установлена плавающая – привязана к инфляции (доходность составляет 12-месячный индекс потребительских цен минус 100% плюс 2,2%) с купонным периодом в 12 месяцев. Но инфляционные ОВГЗ были выпущены по 12 выпусков с годовыми выплатами 10 мая и 10 ноября.

Первая выплата купонного дохода по первой части инфляционных ОВГЗ произошла уже 10 мая. «Значительная нагрузка на бюджет в мае была вызвана выплатами по инфляционным ОВГЗ, выпущенным в ходе репрофайлинга портфеля НБУ. Эти выплаты составили почти 7,4 млрд грн», – говорится в отчете ICU.

Поскольку 10 ноября 2018 года приходится на субботу, первая выплата по второй части инфляционных ОВГЗ перенесена на 12 ноября.

В этот день по инфляционным ОВГЗ будет выплачено 9,8 млрд грн, с учетом ОВГЗ с фиксированной доходностью – суммарно 12,944 млрд грн.

«Вот и определился размер первого купона по второй группе инфляционных ОВГЗ. Сам купон – 13,5%, в пересчете на годовую доходность это соответствует около 12,3%. Эффект от замедления инфляции налицо: в мае первый купон по первой группе инфляционных ОВГЗ обошелся в годовую доходность 17,25%», – подсчитал Алексей Блинов.

На погашение и процентные платежи Минфин в ноябре потратит 24 млрд грн.

https://finclub.net/images/43587032_1839019879468804_953926993949229056_n.jpg

Там ещё есть небольшой график выплат, но что-то картинки не грузятся
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:24

Опять злобный МВФ "требует"

МВФ выступает против повышения гарантий по депозитам
Об этом заявил директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов физлиц Константин Ворушилин.

«Я надеюсь, что в следующем году мы перешагнем цифру минимальной гарантированной суммы выплат в 500 тыс. грн. Но не все нас поддерживают. Хочу сказать откровенно, отдельные сотрудники МВФ прямо сказали – вам не нужно увеличивать сумму гарантирования. Но почему? Ниже нас в Европе только Молдова и государственное образование Косово. В остальных странах суммы гораздо выше», - сказал Константин Ворушилин.

https://finclub.net/news/mvf-vystupaet-protiv-povysheniya-garantij-po-depozitam.html
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Повідомлення Додано: Сер 10 жов, 2018 20:26

Госбюджет с начала года недополучил 93,6 млрд грн
Объем невыполнения плана поступлений общего фонда государственного бюджета с начала 2018 года растет и по итогам трех кварталов составил 93,6 млрд грн.

«По данным оперативной информации Госказначейства, поступления общего фонда госбюджета меньше плана на отчетный период на 93,6 млрд грн, или 11,1%», — заявил председатель Счетной палаты Валерий Пацкан.

При этом план доходов общего фонда в январе-сентябре этого года не выполнен на 17,2 млрд грн, или 2,8%.

Поступления от заимствований за этот период составили 135,6 млрд грн, что меньше плана отчетного периода на 66,5 млрд грн, или 32,9%. Эти поступления получены прежде всего от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

В то же время, при запланированном еще на первый квартал этого года привлечении средств из внешних источников в сумме 56 млрд грн, только в августе от размещения краткосрочных облигаций внешнего государственного займа получено 19,4 млрд грн, или только 21,5% плана отчетного периода.

«Кроме того, провалено выполнение плана поступлений от приватизации государственного имущества. При плане 10,7 млрд грн получено лишь 77,3 млн грн, или 0,7% плана», — подчеркнул Валерий Пацкан.

В то же время, больше плана на 0,7 млрд поступило средств от возврата кредитов, которые предоставлялись из государственного бюджета.

https://finclub.net/news/gosbyudzhet-s-nachala-goda-nedopoluchil-93-6-mlrd-grn.html
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 13:15

  greenozon написав:
  Aps написав:то объяснить откуда они - нет.


а клієнтів щемлять у всі дзюрки

Dura Lex Sed Lex!


Никогда с Вернумом проблем не было, завожу туда под лимит фонда, когда ставочки сладкие. Например этой весной 4-месечные депо под 18% были. Откуда деньги их не интересует.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 14:26

В июле-сентябре текущего года количество банковских отделений сократилось на 368 единиц до 8760 отделений.

Согласно данным Нацбанка, по состоянию на 1 октября количество отделений банков составляло 8760, тогда как на 1 июля - 9128 отделений, а на 1 апреля - 9440.

Значительное сокращение региональной сети среди банков произошло у Ощадбанка - на 236 отделений, ПриватБанка - на 70 отделений, Укрсоцбанка - на 45 отделений, ВиЕс Банка - на 30 отделений, Индустриалбанка - на 10 отделений.

Наибольший прирост по количеству отделений показали Укрстройинвестбанк - 7 отделений, Укргазбанк и А-Банк - по 3 отделения.

Наибольшей региональной сетью в Украине обладают Ощадбанк - 2744 отделений, ПриватБанк - 2038, Райффайзен Банк Аваль - 503, УкрСиббанк - 310, Альфа-Банк - 250 отделений.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 16:20

https://www.epravda.com.ua/news/2018/10/11/641534/

Служба Безпеки України проводить обшуки та виїмку документів в ряді компаній, що працюють на фондовому ринку.

Дану інформацію StockWorld підтвердили відразу кілька джерел.

За їхніми даними, обшуки і виїмка документів проводяться в таких компаніях як "Арт-Капітал", "УНІВЕР", Фондова біржа ПФТС і Українська Біржа.

Обшуки проходять на підставі рішення Шевченківського суду Києва, яке було прийнято ще у вересні, проте в єдиному реєстрі судових рішень наразі відсутнє.

За словами одного з джерел, яке було в офісному центрі, де розташовується фондова біржа ПФТС, шостий і сьомий поверх (де знаходиться біржа) заблоковані невідомими людьми в масках. При цьому свідки повідомляють, що в офісі Української Біржі також проходять слідчі дії, які фіксуються на відеокамеру.

Як стало відомо виданню, обшуки проходять в компаніях: Українська біржа, Універ Капітал, КУА Універ Менеджмент, I-Інвест, Майстер Брок, Навігатор-Інвест, АРТ Капітал, Опексір Лімітед, Крінкліф Ентерпрайзіс Лімітед.

За даними джерел, зазначені компанії і ряд фізосіб здійснили операції з ОВДП в режимі так званого "групового звіту" (заключення біржових контрактів, які забезпечені правами на отримання грошових коштів на підставі відповідних зустрічних зобов'язань), які спрямовані на "маскування" незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн гривень.
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 17:21

возможно, мы вообще станем свидетелями конца эпохи доминирования американской валюты
Не дочекаєтесь
https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Чет 11 жов, 2018 18:20

  Квесторе_поверніться написав:возможно, мы вообще станем свидетелями конца эпохи доминирования американской валюты
Не дочекаєтесь
https://kurs.com.ua/forums/topic/181-prognoz-kursa-dollara-k-grivne/

Якесь посилання пальцем у небо. Там 5794 сторінки, можна трошки точніше?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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то спамерський сайт
там нічого цікавого
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greenozon
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