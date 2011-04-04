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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 05:52
Укрсіб, Укрексім, Укргаз
Виникла потреба зняти 400 тис грн в Укрсіббанку. Нібито солідна контора, але ... грошики були замовлені на 10-00 і ... як це частенько буває чомусь почала не працювати програма. Дотягнули до 16-00 ( а знімались кошти щоб покласти не депозит), видали більше половини сотками, решту двохсотками, а це майже повний великий пакет з ручками , напевне навмисне щоб "провчити зрадника" який хоче відкрити депо на стороні, знаючи що оперчас у більшості банків до 16-30 Ломанувся в Укрексім - покласти 200 тис. Вперлись, давай докази звідки бабло, були якісь обороти по підприємцю, виписки, не підійшло. Щось мусолили по по базах, по ідентифікаційному коду - результат, можна, але лише 149 тис. Плюнув, поїхав в Укргаз, жодних проблем, взяли всі 400 тис. (по секретній інфі беруть до 2 млн без лишніх доказів, лише паспорт та код) Відсоток, як на зараз непоганий. Мінус - виліз за фонд, правда оформив два депозити по 200 тис з можливістю один з них перевести в інший банк по безготівці (про потребі) за комісію в 500 грн. Їх головний економіст сказала, що нібито питання про підвищення суми гарантування вкладів вже вирішено, все підписано і з 1 січня введуть у дію, недовго залишилось, побачимо ціну інсайду від Укргазу Отака історія, може комусь згодиться.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:39
Re: Байки про банки і не тільки....
Подскажите, в каком банке готовы выпустить именную карту за 1 сутки? (Нужна на завтра)
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:34
Такий "інсайд/історія" - тільки для ворогів. Спонсорів для Фонду шукають скрізь. Ви - найкращий депозитчик для будь-якого банку.
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Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:14
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