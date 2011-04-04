|
|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 12 жов, 2018 05:52
Виникла потреба зняти 400 тис грн в Укрсіббанку. Нібито солідна контора, але ... грошики були замовлені на 10-00 і ... як це частенько буває чомусь почала не працювати програма. Дотягнули до 16-00 ( а знімались кошти щоб покласти не депозит), видали більше половини сотками, решту двохсотками, а це майже повний великий пакет з ручками
, напевне навмисне щоб "провчити зрадника" який хоче відкрити депо на стороні, знаючи що оперчас у більшості банків до 16-30
Ломанувся в Укрексім - покласти 200 тис. Вперлись, давай докази звідки бабло, були якісь обороти по підприємцю, виписки, не підійшло. Щось мусолили по по базах, по ідентифікаційному коду - результат, можна, але лише 149 тис. Плюнув, поїхав в Укргаз, жодних проблем, взяли всі 400 тис. (по секретній інфі беруть до 2 млн без лишніх доказів, лише паспорт та код) Відсоток, як на зараз непоганий. Мінус - виліз за фонд, правда оформив два депозити по 200 тис з можливістю один з них перевести в інший банк по безготівці (про потребі) за комісію в 500 грн. Їх головний економіст сказала, що нібито питання про підвищення суми гарантування вкладів вже вирішено, все підписано і з 1 січня введуть у дію, недовго залишилось, побачимо ціну інсайду від Укргазу
Отака історія, може комусь згодиться.
-
нетотожнийдефініцій
-
-
- Повідомлень: 5
- З нами з: 30.09.18
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:39
Подскажите, в каком банке готовы выпустить именную карту за 1 сутки? (Нужна на завтра)
-
Menwyy
-
-
- Повідомлень: 782
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:34
нетотожнийдефініцій написав:
Виникла потреба зняти 400 тис грн в Укрсіббанку. Нібито солідна контора, але ... грошики були замовлені на 10-00 і ... як це частенько буває чомусь почала не працювати програма. Дотягнули до 16-00 ( а знімались кошти щоб покласти не депозит), видали більше половини сотками, решту двохсотками, а це майже повний великий пакет з ручками
, напевне навмисне щоб "провчити зрадника" який хоче відкрити депо на стороні, знаючи що оперчас у більшості банків до 16-30
Ломанувся в Укрексім - покласти 200 тис. Вперлись, давай докази звідки бабло, були якісь обороти по підприємцю, виписки, не підійшло. Щось мусолили по по базах, по ідентифікаційному коду - результат, можна, але лише 149 тис. Плюнув, поїхав в Укргаз, жодних проблем, взяли всі 400 тис. (по секретній інфі беруть до 2 млн без лишніх доказів, лише паспорт та код) Відсоток, як на зараз непоганий. Мінус - виліз за фонд, правда оформив два депозити по 200 тис з можливістю один з них перевести в інший банк по безготівці (про потребі) за комісію в 500 грн. Їх головний економіст сказала, що нібито питання про підвищення суми гарантування вкладів вже вирішено, все підписано і з 1 січня введуть у дію, недовго залишилось, побачимо ціну інсайду від Укргазу
Отака історія, може комусь згодиться.
Такий "інсайд/історія" - тільки для ворогів. Спонсорів для Фонду шукають скрізь. Ви - найкращий депозитчик для будь-якого банку.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1408
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:14
Menwyy написав:
Подскажите, в каком банке готовы выпустить именную карту за 1 сутки? (Нужна на завтра)
Попробуйте Универсал, в харькове у них аппарат прямо в отделении - 10минут и карта готова
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8067
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1108 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:28
А кто нибудь когда нибудь пользовался лаунж кей? Там при входе, на карте блокируют гривну как и в мастеркард лаунж, или просто ею где то чиркают и на ней необязательно должны быть деньги?
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8067
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1108 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:37
Stringer написав: Menwyy написав:
Подскажите, в каком банке готовы выпустить именную карту за 1 сутки? (Нужна на завтра)
Попробуйте Универсал, в харькове у них аппарат прямо в отделении - 10минут и карта готова
В Киеве, на Харьковском шоссе, в Универсале, было до апреля - за десять минут. Сейчас под депо ждали именную ровно 1 мясяц.
ПРОМО-КОД на Минфин «Бонус к депозитам»: HNEWN8N и гарантированно получите +50 грн.
-
jay2004
-
-
- Повідомлень: 1408
- З нами з: 19.02.09
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 112 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:40
jay2004 написав: Stringer написав: Menwyy написав:
Подскажите, в каком банке готовы выпустить именную карту за 1 сутки? (Нужна на завтра)
Попробуйте Универсал, в харькове у них аппарат прямо в отделении - 10минут и карта готова
В Киеве, на Харьковском шоссе, в Универсале, было до апреля - за десять минут. Сейчас под депо ждали именную ровно 1 мясяц.
Шо, греки забрали с собой карточные принтеры, или хотропопый бибибка их в тас забрал
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8067
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1108 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:10
Народ, а есть счаз альтернатива Видсоточке от Глобуса с % >15% на остаток, ну и чтобы месяц мариновать было не обязательно, как в Укргазе или Скай?
Промокод DIS87TV на 50 грн + Бонус к депозиту от Минфина: minfin.com.ua/deposits/bonus/
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 1067
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 106 раз.
- Подякували: 69 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:49
kreuz написав:
Народ, а есть счаз альтернатива Видсоточке от Глобуса с % >15% на остаток, ну и чтобы месяц мариновать было не обязательно, как в Укргазе или Скай?
Депозитка від Форварда, но єсть нюанси..
неочевидно де її взяти. В відділеннях не дають
(15% на залишок, 1 місяць (зараз) акція - 16%)
-
greenozon
-
-
- Повідомлень: 3131
- З нами з: 01.06.14
- Подякував: 172 раз.
- Подякували: 126 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:31
нетотожнийдефініцій написав:
Виникла потреба зняти 400 тис грн в Укрсіббанку. Нібито солідна контора, але ... грошики були замовлені на 10-00 і ... як це частенько буває чомусь почала не працювати програма. Дотягнули до 16-00 ( а знімались кошти щоб покласти не депозит), видали більше половини сотками, решту двохсотками, а це майже повний великий пакет з ручками
, напевне навмисне щоб "провчити зрадника" який хоче відкрити депо на стороні, знаючи що оперчас у більшості банків до 16-30
Ломанувся в Укрексім - покласти 200 тис. Вперлись, давай докази звідки бабло, були якісь обороти по підприємцю, виписки, не підійшло. Щось мусолили по по базах, по ідентифікаційному коду - результат, можна, але лише 149 тис. Плюнув, поїхав в Укргаз, жодних проблем, взяли всі 400 тис. (по секретній інфі беруть до 2 млн без лишніх доказів, лише паспорт та код
) Відсоток, як на зараз непоганий. Мінус - виліз за фонд, правда оформив два депозити по 200 тис з можливістю один з них перевести в інший банк по безготівці (про потребі) за комісію в 500 грн. Їх головний економіст сказала, що нібито питання про підвищення суми гарантування вкладів вже вирішено, все підписано і з 1 січня введуть у дію, недовго залишилось, побачимо ціну інсайду від Укргазу
Отака історія, може комусь згодиться.
(по секретній інфі беруть до 2 млн без лишніх доказів, лише паспорт та код) - все верно , так и есть.
Что касается Эксима надо было открывать два депо по 149 с пополнением ( у них можно пополнять до 30%
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 28158
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 2736 раз.
- Подякували: 4482 раз.
-
- Профіль
-
5
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|242
|202881
|
|
|50
|71697
|
|
|18
|16650
|
|