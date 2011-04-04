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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 262263264265
Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 05:52

Укрсіб, Укрексім, Укргаз

Виникла потреба зняти 400 тис грн в Укрсіббанку. Нібито солідна контора, але ... грошики були замовлені на 10-00 і ... як це частенько буває чомусь почала не працювати програма. Дотягнули до 16-00 ( а знімались кошти щоб покласти не депозит), видали більше половини сотками, решту двохсотками, а це майже повний великий пакет з ручками :twisted:, напевне навмисне щоб "провчити зрадника" який хоче відкрити депо на стороні, знаючи що оперчас у більшості банків до 16-30 :twisted: Ломанувся в Укрексім - покласти 200 тис. Вперлись, давай докази звідки бабло, були якісь обороти по підприємцю, виписки, не підійшло. Щось мусолили по по базах, по ідентифікаційному коду - результат, можна, але лише 149 тис. Плюнув, поїхав в Укргаз, жодних проблем, взяли всі 400 тис. (по секретній інфі беруть до 2 млн без лишніх доказів, лише паспорт та код) Відсоток, як на зараз непоганий. Мінус - виліз за фонд, правда оформив два депозити по 200 тис з можливістю один з них перевести в інший банк по безготівці (про потребі) за комісію в 500 грн. Їх головний економіст сказала, що нібито питання про підвищення суми гарантування вкладів вже вирішено, все підписано і з 1 січня введуть у дію, недовго залишилось, побачимо ціну інсайду від Укргазу :D Отака історія, може комусь згодиться.
нетотожнийдефініцій
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 08:39

Re: Байки про банки і не тільки....

Подскажите, в каком банке готовы выпустить именную карту за 1 сутки? (Нужна на завтра)
Menwyy
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 09:34

  нетотожнийдефініцій написав:Виникла потреба зняти 400 тис грн в Укрсіббанку. Нібито солідна контора, але ... грошики були замовлені на 10-00 і ... як це частенько буває чомусь почала не працювати програма. Дотягнули до 16-00 ( а знімались кошти щоб покласти не депозит), видали більше половини сотками, решту двохсотками, а це майже повний великий пакет з ручками :twisted:, напевне навмисне щоб "провчити зрадника" який хоче відкрити депо на стороні, знаючи що оперчас у більшості банків до 16-30 :twisted: Ломанувся в Укрексім - покласти 200 тис. Вперлись, давай докази звідки бабло, були якісь обороти по підприємцю, виписки, не підійшло. Щось мусолили по по базах, по ідентифікаційному коду - результат, можна, але лише 149 тис. Плюнув, поїхав в Укргаз, жодних проблем, взяли всі 400 тис. (по секретній інфі беруть до 2 млн без лишніх доказів, лише паспорт та код) Відсоток, як на зараз непоганий. Мінус - виліз за фонд, правда оформив два депозити по 200 тис з можливістю один з них перевести в інший банк по безготівці (про потребі) за комісію в 500 грн. Їх головний економіст сказала, що нібито питання про підвищення суми гарантування вкладів вже вирішено, все підписано і з 1 січня введуть у дію, недовго залишилось, побачимо ціну інсайду від Укргазу :D Отака історія, може комусь згодиться.


Такий "інсайд/історія" - тільки для ворогів. Спонсорів для Фонду шукають скрізь. Ви - найкращий депозитчик для будь-якого банку.
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 10:14

  Menwyy написав:Подскажите, в каком банке готовы выпустить именную карту за 1 сутки? (Нужна на завтра)

Попробуйте Универсал, в харькове у них аппарат прямо в отделении - 10минут и карта готова
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:28

Re: Байки про банки і не тільки....

А кто нибудь когда нибудь пользовался лаунж кей? Там при входе, на карте блокируют гривну как и в мастеркард лаунж, или просто ею где то чиркают и на ней необязательно должны быть деньги?
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 11:37

  Stringer написав:
  Menwyy написав:Подскажите, в каком банке готовы выпустить именную карту за 1 сутки? (Нужна на завтра)

Попробуйте Универсал, в харькове у них аппарат прямо в отделении - 10минут и карта готова


В Киеве, на Харьковском шоссе, в Универсале, было до апреля - за десять минут. Сейчас под депо ждали именную ровно 1 мясяц. :evil:
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 12:40

  jay2004 написав:
  Stringer написав:
  Menwyy написав:Подскажите, в каком банке готовы выпустить именную карту за 1 сутки? (Нужна на завтра)

Попробуйте Универсал, в харькове у них аппарат прямо в отделении - 10минут и карта готова


В Киеве, на Харьковском шоссе, в Универсале, было до апреля - за десять минут. Сейчас под депо ждали именную ровно 1 мясяц. :evil:

Шо, греки забрали с собой карточные принтеры, или хотропопый бибибка их в тас забрал :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:10

Народ, а есть счаз альтернатива Видсоточке от Глобуса с % >15% на остаток, ну и чтобы месяц мариновать было не обязательно, как в Укргазе или Скай?
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 14:49

  kreuz написав:Народ, а есть счаз альтернатива Видсоточке от Глобуса с % >15% на остаток, ну и чтобы месяц мариновать было не обязательно, как в Укргазе или Скай?


Депозитка від Форварда, но єсть нюанси..
неочевидно де її взяти. В відділеннях не дають
(15% на залишок, 1 місяць (зараз) акція - 16%)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 12 жов, 2018 20:31

  нетотожнийдефініцій написав:Виникла потреба зняти 400 тис грн в Укрсіббанку. Нібито солідна контора, але ... грошики були замовлені на 10-00 і ... як це частенько буває чомусь почала не працювати програма. Дотягнули до 16-00 ( а знімались кошти щоб покласти не депозит), видали більше половини сотками, решту двохсотками, а це майже повний великий пакет з ручками :twisted:, напевне навмисне щоб "провчити зрадника" який хоче відкрити депо на стороні, знаючи що оперчас у більшості банків до 16-30 :twisted: Ломанувся в Укрексім - покласти 200 тис. Вперлись, давай докази звідки бабло, були якісь обороти по підприємцю, виписки, не підійшло. Щось мусолили по по базах, по ідентифікаційному коду - результат, можна, але лише 149 тис. Плюнув, поїхав в Укргаз, жодних проблем, взяли всі 400 тис. (по секретній інфі беруть до 2 млн без лишніх доказів, лише паспорт та код) Відсоток, як на зараз непоганий. Мінус - виліз за фонд, правда оформив два депозити по 200 тис з можливістю один з них перевести в інший банк по безготівці (про потребі) за комісію в 500 грн. Їх головний економіст сказала, що нібито питання про підвищення суми гарантування вкладів вже вирішено, все підписано і з 1 січня введуть у дію, недовго залишилось, побачимо ціну інсайду від Укргазу :D Отака історія, може комусь згодиться.

(по секретній інфі беруть до 2 млн без лишніх доказів, лише паспорт та код) - все верно , так и есть.

Что касается Эксима надо было открывать два депо по 149 с пополнением ( у них можно пополнять до 30%
Живите своим умом!
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