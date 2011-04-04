Додано: П'ят 12 жов, 2018 05:52

Виникла потреба зняти 400 тис грн в Укрсіббанку. Нібито солідна контора, але ... грошики були замовлені на 10-00 і ... як це частенько буває чомусь почала не працювати програма. Дотягнули до 16-00 ( а знімались кошти щоб покласти не депозит), видали більше половини сотками, решту двохсотками, а це майже повний великий пакет з ручками, напевне навмисне щоб "провчити зрадника" який хоче відкрити депо на стороні, знаючи що оперчас у більшості банків до 16-30Ломанувся в Укрексім - покласти 200 тис. Вперлись, давай докази звідки бабло, були якісь обороти по підприємцю, виписки, не підійшло. Щось мусолили по по базах, по ідентифікаційному коду - результат, можна, але лише 149 тис. Плюнув, поїхав в Укргаз, жодних проблем, взяли всі 400 тис. (по секретній інфі беруть до 2 млн без лишніх доказів, лише паспорт та код) Відсоток, як на зараз непоганий. Мінус - виліз за фонд, правда оформив два депозити по 200 тис з можливістю один з них перевести в інший банк по безготівці (про потребі) за комісію в 500 грн. Їх головний економіст сказала, що нібито питання про підвищення суми гарантування вкладів вже вирішено, все підписано і з 1 січня введуть у дію, недовго залишилось, побачимо ціну інсайду від УкргазуОтака історія, може комусь згодиться.