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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Суб 13 жов, 2018 19:13
zzzzzz написав:
Что касается Эксима надо было открывать два депо по 149 с пополнением ( у них можно пополнять до 30%
Мне в Эксиме без доков не дали пополнить на сумму, превышающую 150к.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Нед 14 жов, 2018 03:50
Stringer написав:
А кто нибудь когда нибудь пользовался лаунж кей? Там при входе, на карте блокируют гривну как и в мастеркард лаунж, или просто ею где то чиркают и на ней необязательно должны быть деньги?
Пользовался, ничего не блокируют, специально оставил нулевой остаток остальное перевёл на доходный сейф.
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Skeptic
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Додано: Нед 14 жов, 2018 10:29
Искатель
А что хотят, что им показывать?
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Oleg_Sa
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:14
Oleg_Sa написав:Искатель
А что хотят, что им показывать?
Справку о доходах/зп или декларацию
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Stringer
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Додано: Нед 14 жов, 2018 14:18
Stringer написав: Oleg_Sa написав:Искатель
А что хотят, что им показывать?
Справку о доходах/зп или декларацию
... или квиташку о выплате от ФГВФЛ или свидетельство о наследовании средств (дийсно 3 года)
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 14 жов, 2018 21:06
clientage написав: Stringer написав: Oleg_Sa написав:Искатель
А что хотят, что им показывать?
Справку о доходах/зп или декларацию
... или квиташку о выплате от ФГВФЛ или свидетельство о наследовании средств (дийсно 3 года)
зарплата, свидетельство о наследстве и т.п. - это первичное происхождение денег ...
выплата из фонда - нет
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IMPRINTER
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Додано: Нед 14 жов, 2018 21:52
IMPRINTER написав: clientage написав: Stringer написав:
Справку о доходах/зп или декларацию
... или квиташку о выплате от ФГВФЛ или свидетельство о наследовании средств (дийсно 3 года)
зарплата, свидетельство о наследстве и т.п. - это первичное происхождение денег ...
выплата из фонда - нет
Выплата и фонда -- эт мойка, признаётся за первичку
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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