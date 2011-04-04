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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 263264265266
Повідомлення Додано: Суб 13 жов, 2018 19:13

  zzzzzz написав:Что касается Эксима надо было открывать два депо по 149 с пополнением ( у них можно пополнять до 30%


Мне в Эксиме без доков не дали пополнить на сумму, превышающую 150к.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 03:50

  Stringer написав:А кто нибудь когда нибудь пользовался лаунж кей? Там при входе, на карте блокируют гривну как и в мастеркард лаунж, или просто ею где то чиркают и на ней необязательно должны быть деньги?

Пользовался, ничего не блокируют, специально оставил нулевой остаток остальное перевёл на доходный сейф.
Skeptic
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 10:29

Искатель
А что хотят, что им показывать?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:14

  Oleg_Sa написав:Искатель
А что хотят, что им показывать?

Справку о доходах/зп или декларацию
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 14:18

  Stringer написав:
  Oleg_Sa написав:Искатель
А что хотят, что им показывать?

Справку о доходах/зп или декларацию

... или квиташку о выплате от ФГВФЛ или свидетельство о наследовании средств (дийсно 3 года)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:06

  clientage написав:
  Stringer написав:
  Oleg_Sa написав:Искатель
А что хотят, что им показывать?

Справку о доходах/зп или декларацию

... или квиташку о выплате от ФГВФЛ или свидетельство о наследовании средств (дийсно 3 года)


зарплата, свидетельство о наследстве и т.п. - это первичное происхождение денег ...
выплата из фонда - нет
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 14 жов, 2018 21:52

  IMPRINTER написав:
  clientage написав:
  Stringer написав:Справку о доходах/зп или декларацию

... или квиташку о выплате от ФГВФЛ или свидетельство о наследовании средств (дийсно 3 года)


зарплата, свидетельство о наследстве и т.п. - это первичное происхождение денег ...
выплата из фонда - нет

Выплата и фонда -- эт мойка, признаётся за первичку :idea: :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 06:36

А деки от ФЛП за 2005-2010й пройдут за первичное ? Если сегодня приносить их...
serg1974
 
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