Додано: Пон 15 жов, 2018 13:32

Mathias написав: serg1974 написав: А деки от ФЛП за 2005-2010й пройдут за первичное ? Если сегодня приносить их...



Я ставлю на то, что нет. Справку из ПФ относительно начисления мне пенсии забраковали за 2013-16 годы, сказали «давность». ПУМБ. Я ставлю на то, что нет. Справку из ПФ относительно начисления мне пенсии забраковали за 2013-16 годы, сказали «давность». ПУМБ.

вообще бред - человек что не мог раньше былть богатым, зарабатывал прилично - потом плюнул на всё и стал дауншифтером и что теперь он преступник в глазах нашего пришибленного финмона т.е. последние 5 лет не имел дохода? да и вообще говорить о каком то финмоне без процедуры нулевой декларации - смешно. даже в проекте о ней подразумевалось что миллион гривен по умолчанию в нулевую декларацию любого бомжа идет автоматом, а если считаешь что у тебя есть больше тока в этом случае надо задекларировать первоначальную точку отсчета.