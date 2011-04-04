Додано: Вів 16 жов, 2018 00:21

serg1974



вот именно. у них же стереотипы.

типичный клтент - это зарплатник или пенс. ну депозитчик в конце концов.

все что не это - не укладывается в их шаблон.

в любом случае финмониторинг физлиц без нулевой декларации - это маразм.

а сумма 150 к которая была еще при курсе 8 ?

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