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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 264265266267
Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 14:29

  IMPRINTER написав:
  Mathias написав:
serg1974 написав:А деки от ФЛП за 2005-2010й пройдут за первичное ? Если сегодня приносить их...


Я ставлю на то, что нет. Справку из ПФ относительно начисления мне пенсии забраковали за 2013-16 годы, сказали «давность». ПУМБ.


вообще бред - человек что не мог раньше былть богатым, зарабатывал прилично - потом плюнул на всё и стал дауншифтером и что теперь он преступник в глазах нашего пришибленного финмона т.е. последние 5 лет не имел дохода? да и вообще говорить о каком то финмоне без процедуры нулевой декларации - смешно. даже в проекте о ней подразумевалось что миллион гривен по умолчанию в нулевую декларацию любого бомжа идет автоматом, а если считаешь что у тебя есть больше тока в этом случае надо задекларировать первоначальную точку отсчета.

Однозначно бред этот финмон с таким положением вещей. Щас нас юзают как котят и просто стебутся власть предержащие, иммитируя т.н. мониторинг, обкатывая свои схемки :twisted:
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:25

  Mathias написав:
serg1974 написав:А деки от ФЛП за 2005-2010й пройдут за первичное ? Если сегодня приносить их...


Я ставлю на то, что нет. Справку из ПФ относительно начисления мне пенсии забраковали за 2013-16 годы, сказали «давность». ПУМБ.

т.е. по ихней логике в банк можно ложить только то что было заработано в текущем и прошлом году?
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 19:40

  J написав:
  Mathias написав:
serg1974 написав:А деки от ФЛП за 2005-2010й пройдут за первичное ? Если сегодня приносить их...


Я ставлю на то, что нет. Справку из ПФ относительно начисления мне пенсии забраковали за 2013-16 годы, сказали «давность». ПУМБ.

т.е. по ихней логике в банк можно ложить только то что было заработано в текущем и прошлом году?


да.
при*** - самая отмороженная структура любого банка - это финмон.
так законы логиики не действуют.
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Повідомлення Додано: Пон 15 жов, 2018 21:48

  IMPRINTER написав:
  Mathias написав:
serg1974 написав:А деки от ФЛП за 2005-2010й пройдут за первичное ? Если сегодня приносить их...


Я ставлю на то, что нет. Справку из ПФ относительно начисления мне пенсии забраковали за 2013-16 годы, сказали «давность». ПУМБ.


вообще бред - человек что не мог раньше былть богатым, зарабатывал прилично - потом плюнул на всё и стал дауншифтером и что теперь он преступник в глазах нашего пришибленного финмона т.е. последние 5 лет не имел дохода? да и вообще говорить о каком то финмоне без процедуры нулевой декларации - смешно. даже в проекте о ней подразумевалось что миллион гривен по умолчанию в нулевую декларацию любого бомжа идет автоматом, а если считаешь что у тебя есть больше тока в этом случае надо задекларировать первоначальную точку отсчета.



Чётко мой случай. После 2010го перестал заниматься оф. предпр. деятельность. А недавно с введением ЕСВ позакрывал все ФЛП в семье. С тех пор на депо )
serg1974
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 00:21

serg1974

вот именно. у них же стереотипы.
типичный клтент - это зарплатник или пенс. ну депозитчик в конце концов.
все что не это - не укладывается в их шаблон.
в любом случае финмониторинг физлиц без нулевой декларации - это маразм.
а сумма 150 к которая была еще при курсе 8 ?
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Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 08:26

  IMPRINTER написав:serg1974

вот именно. у них же стереотипы.
типичный клтент - это зарплатник или пенс. ну депозитчик в конце концов.
все что не это - не укладывается в их шаблон.
в любом случае финмониторинг физлиц без нулевой декларации - это маразм.
а сумма 150 к которая была еще при курсе 8 ?

Это не стереотипы-это цель. В феодальной структуре средний класс не нужен. Свободный гражданин, уверенный в себе,умеющий решать и задавать вопросы,давать отпор и не просящий подачек? Непорядочек.
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