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serg1974 написав:А деки от ФЛП за 2005-2010й пройдут за первичное ? Если сегодня приносить их...
Я ставлю на то, что нет. Справку из ПФ относительно начисления мне пенсии забраковали за 2013-16 годы, сказали «давность». ПУМБ.
вообще бред - человек что не мог раньше былть богатым, зарабатывал прилично - потом плюнул на всё и стал дауншифтером и что теперь он преступник в глазах нашего пришибленного финмона т.е. последние 5 лет не имел дохода? да и вообще говорить о каком то финмоне без процедуры нулевой декларации - смешно. даже в проекте о ней подразумевалось что миллион гривен по умолчанию в нулевую декларацию любого бомжа идет автоматом, а если считаешь что у тебя есть больше тока в этом случае надо задекларировать первоначальную точку отсчета.
Однозначно бред этот финмон с таким положением вещей. Щас нас юзают как котят и просто стебутся власть предержащие, иммитируя т.н. мониторинг, обкатывая свои схемки
serg1974 написав:А деки от ФЛП за 2005-2010й пройдут за первичное ? Если сегодня приносить их...
Я ставлю на то, что нет. Справку из ПФ относительно начисления мне пенсии забраковали за 2013-16 годы, сказали «давность». ПУМБ.
вообще бред - человек что не мог раньше былть богатым, зарабатывал прилично - потом плюнул на всё и стал дауншифтером и что теперь он преступник в глазах нашего пришибленного финмона т.е. последние 5 лет не имел дохода? да и вообще говорить о каком то финмоне без процедуры нулевой декларации - смешно. даже в проекте о ней подразумевалось что миллион гривен по умолчанию в нулевую декларацию любого бомжа идет автоматом, а если считаешь что у тебя есть больше тока в этом случае надо задекларировать первоначальную точку отсчета.
Чётко мой случай. После 2010го перестал заниматься оф. предпр. деятельность. А недавно с введением ЕСВ позакрывал все ФЛП в семье. С тех пор на депо )
вот именно. у них же стереотипы. типичный клтент - это зарплатник или пенс. ну депозитчик в конце концов. все что не это - не укладывается в их шаблон. в любом случае финмониторинг физлиц без нулевой декларации - это маразм. а сумма 150 к которая была еще при курсе 8 ?
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Просто конкретно в пумбе начальником финмона сидит конкретный дeбил. Дал инструкции всем отделениям - суммы свыше 150 тыщ принимать только при наличии декларации или справки о зарплате или доходах. Ну значит пусть сосут лапу