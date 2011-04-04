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Байки про банки
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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 265266267268
Повідомлення Додано: Вів 16 жов, 2018 22:46

  PPO написав:Шановні форумчани!
Виникло питання: придбання ОВДП (>50 тис. грн.) позбавляє права на субсидію?


А кто об этом узнает? :)

Конституционный суд лишил Минфин доступа к персональным данным украинцев
Конституционный Суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов Украины права получать информацию, содержащую персональные данные.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

“Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений абзаца первого пункта 40 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины. Этим Решением Суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) отдельные положения абзаца первого пункта 40 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины о праве Министерства финансов Украины получать информацию, содержащий персональные данные”, — пояснили в ведомстве.

Согласно решению суда, теперь Минфин должен будет просить разрешения, прежде чем получать данные по пенсиям, пособиям, льготам, субсидиям и другим социальным выплатам.

Конституционный суд считает, что бесплатное получение и обработка персональных данных Министерством — это вмешательство в конституционное право человека на частную и семейную жизнь.

Законным такое вмешательство можно считать лишь при наличии оснований в законе, а также при условии, что такой закон будет отвечать конституционному принципу верховенства права.

Суд отметил, что Минфин может быть наделен полномочиями по получению и обработке информации, содержащей персональные данные, только для достижения легитимной цели.

https://news.finance.ua/ru/news/-/436553/konstitutsionnyj-sud-lishil-minfin-dostupa-k-personalnym-dannym-ukraintsev
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 00:06

Ну, будуть вимагати у кожного надати дозвіл на обробку персональних даних, хіба це проблема?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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Повідомлення Додано: Сер 17 жов, 2018 00:20

Продолжаю свое рисование на досуге. Вашему вниманию предлагаю график всех вкладов населения выраженный в долларовом эквиваленте по курсу НБУ на день расчета каждого значения. Получается минимум был на конец февраля 2016

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Живите своим умом!
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