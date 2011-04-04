Додано: Сер 17 жов, 2018 10:15

Goodman написав: klug написав: хіба це проблема? хіба це проблема?



Проблема. Сейчас существует 2 блока по назначению субсидии -



1. Домохозяйство отвечает требованиям по назначению.

2. Домохозяйство не отвечает требованиям, но если очень хочет субсидию - то через комиссию.



В первом случае - подал документы и забыл, их приняли к расчету. Все данные подтянут либо по "паспорту" или по "ИНН". Если запретят - то на каждый критерий соответствия нужно бегать и брать справки. Справка на справку и справку еще сверху.

д у р д о м №веселка№ Проблема. Сейчас существует 2 блока по назначению субсидии -1. Домохозяйство отвечает требованиям по назначению.2. Домохозяйство не отвечает требованиям, но если очень хочет субсидию - то через комиссию.В первом случае - подал документы и забыл, их приняли к расчету. Все данные подтянут либо по "паспорту" или по "ИНН". Если запретят - то на каждый критерий соответствия нужно бегать и брать справки. Справка на справку и справку еще сверху.д у р д о м №веселка№

))) Просто вводится прямой пункт в заявление на получении субсидий - я согласен на то, чтобы меня проверили по всем базам мира.Поскольку бланк стандартный, то у человека всегда будет свобода выбора, если не хочешь, чтобы тебя проверяли - не пиши заявление на субсидию, если хочешь субсидию, то ты согласен на раскрытие всех необходимых данных, тем более, если ты просишь у государства субсидию, то это предполагает, что ты беден как церковная мышь, и тебе нечего скрывать, я утрирую конечно и подшучиваю, вы поняли.Но до справки на справку дело уже не дойдет, справки тоже надо проверять по всем тем же базам, в наш постиндустриальный мир это бессмысленно.