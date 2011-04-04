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PPO написав:Шановні форумчани! Виникло питання: придбання ОВДП (>50 тис. грн.) позбавляє права на субсидію?
А кто об этом узнает?
Конституционный суд лишил Минфин доступа к персональным данным украинцев
Конституционный Суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов Украины права получать информацию, содержащую персональные данные.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
“Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений абзаца первого пункта 40 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины. Этим Решением Суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) отдельные положения абзаца первого пункта 40 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины о праве Министерства финансов Украины получать информацию, содержащий персональные данные”, — пояснили в ведомстве.
Согласно решению суда, теперь Минфин должен будет просить разрешения, прежде чем получать данные по пенсиям, пособиям, льготам, субсидиям и другим социальным выплатам.
Конституционный суд считает, что бесплатное получение и обработка персональных данных Министерством — это вмешательство в конституционное право человека на частную и семейную жизнь.
Законным такое вмешательство можно считать лишь при наличии оснований в законе, а также при условии, что такой закон будет отвечать конституционному принципу верховенства права.
Суд отметил, что Минфин может быть наделен полномочиями по получению и обработке информации, содержащей персональные данные, только для достижения легитимной цели.
Продолжаю свое рисование на досуге. Вашему вниманию предлагаю график всех вкладов населения выраженный в долларовом эквиваленте по курсу НБУ на день расчета каждого значения. Получается минимум был на конец февраля 2016
Проблема. Сейчас существует 2 блока по назначению субсидии -
1. Домохозяйство отвечает требованиям по назначению. 2. Домохозяйство не отвечает требованиям, но если очень хочет субсидию - то через комиссию.
В первом случае - подал документы и забыл, их приняли к расчету. Все данные подтянут либо по "паспорту" или по "ИНН". Если запретят - то на каждый критерий соответствия нужно бегать и брать справки. Справка на справку и справку еще сверху. д у р д о м №веселка№
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Проблема. Сейчас существует 2 блока по назначению субсидии -
1. Домохозяйство отвечает требованиям по назначению. 2. Домохозяйство не отвечает требованиям, но если очень хочет субсидию - то через комиссию.
В первом случае - подал документы и забыл, их приняли к расчету. Все данные подтянут либо по "паспорту" или по "ИНН". Если запретят - то на каждый критерий соответствия нужно бегать и брать справки. Справка на справку и справку еще сверху. д у р д о м №веселка№
))) Просто вводится прямой пункт в заявление на получении субсидий - я согласен на то, чтобы меня проверили по всем базам мира.
Поскольку бланк стандартный, то у человека всегда будет свобода выбора, если не хочешь, чтобы тебя проверяли - не пиши заявление на субсидию, если хочешь субсидию, то ты согласен на раскрытие всех необходимых данных, тем более, если ты просишь у государства субсидию, то это предполагает, что ты беден как церковная мышь, и тебе нечего скрывать, я утрирую конечно и подшучиваю, вы поняли. Но до справки на справку дело уже не дойдет, справки тоже надо проверять по всем тем же базам, в наш постиндустриальный мир это бессмысленно.
10 жовтня у Києві пройшла експертна дискусія "Фінансова стабільність та система страхування вкладів" за участі представників ФГВФО, НБУ, НАБУ, Міністерства фінансів США, USAID, представників українських банків та народних депутатів. Теми: - Міжнародний досвід врегулювання неплатоспроможності банків - Раннє втручання та ефіективне врегулювання проблемних банків - Наближення законодавства до європейских норм
Загалом все зводится до зобов'язання України привести законодавство до норм трьох Євродиректив - 2001/24/ЄС, 2014/49/ЄС "Щодо схем гарантування депозитів", 2014/59/ЄС "Стратегічні питання управління виведенням банків з ринку".
Що в себе включають: Директива 2001/24/ЄС •поширення процедур ліквідації відповідно до Директиви на інші, ніж банки, кредитні установи та інвестиційні компанії •надання вкладникам можливості без втрат отримати свої кошти разом з нарахованими процентами в процесі проведення реорганізаційних заходів під час ліквідаційних процедур •особисте повідомлення відомих кредиторів кредитних установ та інвестиційних компаній про їх право подати позов у ході проведення процедур ліквідації •компенсації шкоди завданої кредиторам при здійсненні процедур ліквідації •запровадження процедур ліквідаційного неттингу та операцій РЕПО на стадії ліквідації, дотримання умов договорів при проведенні процедур ліквідації
Директива 2014/49/ЄС •набуття іншими, ніж банки, кредитними установами участі у Фонді (зокрема додання до участі у системі гарантування 378 кредитних спілок, близько 1 млрд грн вкладів) •розширення гарантованих депозитів - гарантування також депозитів юридичніх осіб •підвищення граничного розміру відшкодування коштів за вкладами до європейського рівня Що означає підняття граничної суми відшкодування до 800 тис грн у 2019 році, та орієнтовно до 100 тис євро екв. у 2020-2021 роках •скорочення строку початку виплат вкладникам до 7 календарних днів •зміни системи фінансування Фонду (відмова від запозичень у держави, створення нового фонду фінансування) - ймовірно, призведе до суттєво більшого навантаження на банки, враховуючи плани щодо збільшення сум гарантування та поточним дефіцитом фінансових ресурсів Фонду у 74,4 млрд грн •підвищення рівня прозорості та інформованості вкладників щодо системи гарантування
Директива 2014/59/ЄС Нові підходи щодо застосування механізму врегулювання діяльності банку: - можливість відновлення діяльності банку як результату роботи механізму врегулювання діяльності. - забезпечення Фондом безперебійного виконання банком його ключових функцій під час застосування механізму врегулювання - удосконалення та оновлення способів врегулювання діючих сьогодні, запровадження нових (списання або конвертація зобов’язань) - зміни у ставленні до акціонерів та інших кредиторів банку (запровадження компенсацій за понесені втрати) - запровадження механізму оскарження судових рішень регуляторів та можливі результати таких оскаржень - зміна порядку фінансування механізму врегулювання (створення Фонду врегулювання за рахунок коштів банків)