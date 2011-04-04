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Faceless написав:10 жовтня у Києві пройшла експертна дискусія "Фінансова стабільність та система страхування вкладів" за участі представників ФГВФО, НБУ, НАБУ, Міністерства фінансів США, USAID, представників українських банків та народних депутатів.
Загалом все зводится до зобов'язання України привести законодавство до норм трьох Євродиректив
Згідно з інформацією ФГВФО, список банків з тимчасовою адміністрацією (ТА) в стадії ліквідації (Л):
Банк Петрокоммерц-Україна (ТА) Родовід Банк (ТА) Банк ТК Кредит (ТА) Софійський (ТА) Фінансова ініціатива (ТА)
Укрінбанк (Л) Банк Союз (Л) Авант-Банк (Л) Банк Преміум (Л) ЮСБ – Юніон Стандарт Банк (Л) ВБР Банк (Л) Банк Фінанси та Кредит (Л) Велес Банк (Л) Банк Контракт (Л) Унікомбанк (Л) Банк Національні інвестиції (Л) Інтеграл (Л) Радикал (Л) Капітал (Л) Дельта Банк (Л) Столичний (Л) Укргазпромбанк (Л) Укркомунбанк (Л) СП Банк (Л) Морський (Л) ЧБРР (Л) Національний кредит (Л) УПБ (Л) Київська Русь (Л) Омега Банк (Л) Банк Київ (Л) Стандарт (Л) Енергобанк (Л) Надра (Л) Кредитпромбанк (Л) Імексбанк (Л) Златобанк (Л) Український Бізнес Банк (Л) – Укрбізнесбанк Укоопспілка (Л) ПроФінБанк (Л) ВіЕйБі Банк (Л) Міський комерційний банк (Л) Банк Камбіо (Л) БГ Банк (Л) ЛегБанк (Л) Меліор Банк (Л) Аксіома Банк (Л) Порто-Франко (Л) Демарк (Л) ІнтерКредитБанк (Л) Експобанк (Л) Грінбанк (Л) Акта Банк (Л) Прайм-Банк (Л) Терра Банк (Л) Актив-Банк (Л) Золоті Ворота (Л) Єврогазбанк (Л) Український фінансовий світ (Л) – УФС Банк Фінростбанк (Л) Південкомбанк (Л) Банк Старокиївський (Л) Промекономбанк (Л) Автокразбанк (Л) – АКБ Банк Західінкомбанк (Л) ІНТЕРБАНК (Л) Банк Форум (Л) Меркурій (Л) Брокбізнесбанк (Л) Реал Банк (Л) Банк Даніель (Л) Банк Таврика (Л) ЕРДЕ Банк (Л)
І ще:
На початок 2017 року загальна сума затверджених акцептованих вимог кредиторів 73 банків, що ліквідуються, склала 243,84 млрд грн. При цьому, на старті 2016-го сума була удвічі меншою – 124,80 млрд грн. Двократне збільшення пояснюється тим, що протягом минулого року акцептовані вимоги кредиторів були затверджені ще у 25 банках. У той же час, протягом 2016-го загалом було погашено 10,64 млрд грн із загальної суми акцептованих вимог кедиторів.
Найбільшими за сумою акцептованих вимог кредиторів, які затверджувались у 2016 році, стали банки АТ «Дельта банк» (на суму 53,74 млрд грн), АТ «Банк «Фінанси та кредит» (на 30,86 млрд грн), ПАТ «ВБР» (на 6,54 млрд грн) та ПАТ «КБ «Хрещатик» (на 6,15 млрд грн) тощо. У результаті, на початок цього року сума затверджених акцептованих вимог кредиторів склала 243,84 млрд грн. http://www.fg.gov.ua/news/9519-suma-akt ... 4-mlrd-grn
Ой+ Смотри мою подпись Народ нагрели на 20 млрд дол если принимать во внимание курс по которому большинство ложили деньги И что хоть кого-то посадили за это ? Авантюра века это вам не Янукович с его камазами и золотым унитазом
Но ничего народ у нас не злопамятный но злой и с хорошей памятью на выборах все им вспомним
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:Народ нагрели на 20 млрд дол если принимать во внимание курс по которому большинство ложили деньги И что хоть кого-то посадили за это ?
Ну тут треба розуміти що передумови для обвалу закладались декілька років наперед з одного боку. З другого боку коли, наприклад, бахматюк, який збанкрутував два банки, посажений коло премєра або за одним ресторанним столиком коло міністра юстиції, то це викликає відразу.
zzzzzz написав: Значит НБУ их не учитывал с статистике , или учитывал ))
От і я про це ж. В той час дуже багато депозитів фіз. осіб знаходиись у підвішеному стані. А коли фонд повиплачував, що повиплачував, то багато хто перерозмістилось по новій.