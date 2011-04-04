Додано: Чет 18 жов, 2018 19:48

Вкладчик1234 написав:

Конституционный суд лишил Минфин доступа к персональным данным украинцев

Конституционный Суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов Украины права получать информацию, содержащую персональные данные.



Об этом сообщает пресс-служба КСУ.



“Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений абзаца первого пункта 40 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины. Этим Решением Суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) отдельные положения абзаца первого пункта 40 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины о праве Министерства финансов Украины получать информацию, содержащий персональные данные”, — пояснили в ведомстве.



Согласно решению суда, теперь Минфин должен будет просить разрешения, прежде чем получать данные по пенсиям, пособиям, льготам, субсидиям и другим социальным выплатам.



Конституционный суд считает, что бесплатное получение и обработка персональных данных Министерством — это вмешательство в конституционное право человека на частную и семейную жизнь.



Законным такое вмешательство можно считать лишь при наличии оснований в законе, а также при условии, что такой закон будет отвечать конституционному принципу верховенства права.



Суд отметил, что Минфин может быть наделен полномочиями по получению и обработке информации, содержащей персональные данные, только для достижения легитимной цели.

https://news.finance.ua/ru/news/-/436553/konstitutsionnyj-sud-lishil-minfin-dostupa-k-personalnym-dannym-ukraintsev

klug написав: Ну, будуть вимагати у кожного надати дозвіл на обробку персональних даних, хіба це проблема? Ну, будуть вимагати у кожного надати дозвіл на обробку персональних даних, хіба це проблема?

4.11.Підписавши цей Договір Клієнт відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає Банку згоду на обробку без обмежень персональних даних, отриманих під час укладення та виконання цього Договору, та підтверджує, що повідомлений про включення інформації про нього до бази персональних даних, з метою здійснення банківських, фінансових та господарських операцій Банку, та знайомлений

з правами суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», та повідомлений про осіб, яким персональні дані можуть передаватись відповідно до зазначеної мети та вимог чинного законодавства.

Надаю згоду на обробку без обмежень персональних даних, з метою реалізації відносин у сфері фінансових і банківських послуг та підтверджую, що повідомлений про включення моїх даних до бази персональних даних, про мої права та про осіб, яким дані можуть передаватись.

К примеру в договоре Мегабанка есть пункт 3.10 (типовой договор п.4.11) в форме: "".В заявлении на выдачу средств также в следующей форме: "Подпись в заявлении "на бланке" единая - "Підпис отримувача".Желание получить свои средства приравняли к согласию на обработку данных.