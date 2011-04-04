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Faceless написав:10 жовтня у Києві пройшла експертна дискусія "Фінансова стабільність та система страхування вкладів" за участі представників ФГВФО, НБУ, НАБУ, Міністерства фінансів США, USAID, представників українських банків та народних депутатів.
Загалом все зводится до зобов'язання України привести законодавство до норм трьох Євродиректив
Згідно з інформацією ФГВФО, список банків з тимчасовою адміністрацією (ТА) в стадії ліквідації (Л):
Банк Петрокоммерц-Україна (ТА) Родовід Банк (ТА) Банк ТК Кредит (ТА) Софійський (ТА) Фінансова ініціатива (ТА)
Укрінбанк (Л) Банк Союз (Л) Авант-Банк (Л) Банк Преміум (Л) ЮСБ – Юніон Стандарт Банк (Л) ВБР Банк (Л) Банк Фінанси та Кредит (Л) Велес Банк (Л) Банк Контракт (Л) Унікомбанк (Л) Банк Національні інвестиції (Л) Інтеграл (Л) Радикал (Л) Капітал (Л) Дельта Банк (Л) Столичний (Л) Укргазпромбанк (Л) Укркомунбанк (Л) СП Банк (Л) Морський (Л) ЧБРР (Л) Національний кредит (Л) УПБ (Л) Київська Русь (Л) Омега Банк (Л) Банк Київ (Л) Стандарт (Л) Енергобанк (Л) Надра (Л) Кредитпромбанк (Л) Імексбанк (Л) Златобанк (Л) Український Бізнес Банк (Л) – Укрбізнесбанк Укоопспілка (Л) ПроФінБанк (Л) ВіЕйБі Банк (Л) Міський комерційний банк (Л) Банк Камбіо (Л) БГ Банк (Л) ЛегБанк (Л) Меліор Банк (Л) Аксіома Банк (Л) Порто-Франко (Л) Демарк (Л) ІнтерКредитБанк (Л) Експобанк (Л) Грінбанк (Л) Акта Банк (Л) Прайм-Банк (Л) Терра Банк (Л) Актив-Банк (Л) Золоті Ворота (Л) Єврогазбанк (Л) Український фінансовий світ (Л) – УФС Банк Фінростбанк (Л) Південкомбанк (Л) Банк Старокиївський (Л) Промекономбанк (Л) Автокразбанк (Л) – АКБ Банк Західінкомбанк (Л) ІНТЕРБАНК (Л) Банк Форум (Л) Меркурій (Л) Брокбізнесбанк (Л) Реал Банк (Л) Банк Даніель (Л) Банк Таврика (Л) ЕРДЕ Банк (Л)
І ще:
На початок 2017 року загальна сума затверджених акцептованих вимог кредиторів 73 банків, що ліквідуються, склала 243,84 млрд грн. При цьому, на старті 2016-го сума була удвічі меншою – 124,80 млрд грн. Двократне збільшення пояснюється тим, що протягом минулого року акцептовані вимоги кредиторів були затверджені ще у 25 банках. У той же час, протягом 2016-го загалом було погашено 10,64 млрд грн із загальної суми акцептованих вимог кедиторів.
Найбільшими за сумою акцептованих вимог кредиторів, які затверджувались у 2016 році, стали банки АТ «Дельта банк» (на суму 53,74 млрд грн), АТ «Банк «Фінанси та кредит» (на 30,86 млрд грн), ПАТ «ВБР» (на 6,54 млрд грн) та ПАТ «КБ «Хрещатик» (на 6,15 млрд грн) тощо. У результаті, на початок цього року сума затверджених акцептованих вимог кредиторів склала 243,84 млрд грн. http://www.fg.gov.ua/news/9519-suma-akt ... 4-mlrd-grn
Ой+ Смотри мою подпись Народ нагрели на 20 млрд дол если принимать во внимание курс по которому большинство ложили деньги И что хоть кого-то посадили за это ? Авантюра века это вам не Янукович с его камазами и золотым унитазом
Но ничего народ у нас не злопамятный но злой и с хорошей памятью на выборах все им вспомним
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:Народ нагрели на 20 млрд дол если принимать во внимание курс по которому большинство ложили деньги И что хоть кого-то посадили за это ?
Ну тут треба розуміти що передумови для обвалу закладались декілька років наперед з одного боку. З другого боку коли, наприклад, бахматюк, який збанкрутував два банки, посажений коло премєра або за одним ресторанним столиком коло міністра юстиції, то це викликає відразу.
zzzzzz написав: Значит НБУ их не учитывал с статистике , или учитывал ))
От і я про це ж. В той час дуже багато депозитів фіз. осіб знаходиись у підвішеному стані. А коли фонд повиплачував, що повиплачував, то багато хто перерозмістилось по новій.
Вкладчик1234 написав: Конституционный суд лишил Минфин доступа к персональным данным украинцев
Конституционный Суд Украины признал неконституционным предоставление Министерству финансов Украины права получать информацию, содержащую персональные данные.
Об этом сообщает пресс-служба КСУ.
“Конституционный Суд Украины принял решение по делу по конституционному представлению Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) отдельных положений абзаца первого пункта 40 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины. Этим Решением Суд признал не соответствующими Конституции Украины (неконституционными) отдельные положения абзаца первого пункта 40 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса Украины о праве Министерства финансов Украины получать информацию, содержащий персональные данные”, — пояснили в ведомстве.
Согласно решению суда, теперь Минфин должен будет просить разрешения, прежде чем получать данные по пенсиям, пособиям, льготам, субсидиям и другим социальным выплатам.
Конституционный суд считает, что бесплатное получение и обработка персональных данных Министерством — это вмешательство в конституционное право человека на частную и семейную жизнь.
Законным такое вмешательство можно считать лишь при наличии оснований в законе, а также при условии, что такой закон будет отвечать конституционному принципу верховенства права.
Суд отметил, что Минфин может быть наделен полномочиями по получению и обработке информации, содержащей персональные данные, только для достижения легитимной цели.
klug написав:Ну, будуть вимагати у кожного надати дозвіл на обробку персональних даних, хіба це проблема?
К примеру в договоре Мегабанка есть пункт 3.10 (типовой договор п.4.11 https://www.megabank.ua/articles/deposits/samples/potoch_kred_line.pdf ) в форме: "4.11.Підписавши цей Договір Клієнт відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає Банку згоду на обробку без обмежень персональних даних, отриманих під час укладення та виконання цього Договору, та підтверджує, що повідомлений про включення інформації про нього до бази персональних даних, з метою здійснення банківських, фінансових та господарських операцій Банку, та знайомлений з правами суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», та повідомлений про осіб, яким персональні дані можуть передаватись відповідно до зазначеної мети та вимог чинного законодавства.". В заявлении на выдачу средств также в следующей форме: " Надаю згоду на обробку без обмежень персональних даних, з метою реалізації відносин у сфері фінансових і банківських послуг та підтверджую, що повідомлений про включення моїх даних до бази персональних даних, про мої права та про осіб, яким дані можуть передаватись." Подпись в заявлении "на бланке" единая - "Підпис отримувача". Желание получить свои средства приравняли к согласию на обработку данных.
Собес не может требовать "согласия", а тем более шантажировать невыдачей субсидии на этом основании. Я субсидию не получаю, но догадываюсь, что есть исчерпывающий список данных, которыми оперирует собез. А всё выше - извините. Работайте с тем, что есть. Никто не обязан им предоставлять какую-то доп.информацию или какие-то разрешения
Зачем платить налоги, если в бюджете для меня нет статьи?
Вкладчик1234 написав:Собес не может требовать "согласия", а тем более шантажировать невыдачей субсидии на этом основании. Я субсидию не получаю, но догадываюсь, что есть исчерпывающий список данных, которыми оперирует собез. А всё выше - извините. Работайте с тем, что есть. Никто не обязан им предоставлять какую-то доп.информацию или какие-то разрешения
И правда, что они сейчас вытворяют это нужно увидеть. Тем более по регионам.
А вот, что касается банка, что, куда и для чего он передает или может передавать - не совсем понятно. Но хочешь получить средства - подписывай. Посему, лишение минфина возможности на получение персональных данных это только одна сторона, причем не самая темная в нашем законодательстве.