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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:38
zzzzzz написав:
Итересует доллар и гривна
Альфа?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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