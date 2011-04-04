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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:38
zzzzzz написав:
Итересует доллар и гривна
Альфа?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:37
Ой+ написав: zzzzzz написав:
Итересует доллар и гривна
Альфа?
Мега, Шарик, Моно, Скай, ВТБ, Альянс
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ruvex
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:57
ruvex
А шакик кто такий?
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Oleg_Sa
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:59
Oleg_Sa написав:ruvex
А шакик кто такий?
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:26
lubopytnaya написав: Faceless написав:
10 жовтня у Києві пройшла експертна дискусія
"Фінансова стабільність та система страхування вкладів" за участі представників ФГВФО, НБУ, НАБУ, Міністерства фінансів США, USAID, представників українських банків та народних депутатів.
Загалом все зводится до зобов'язання України привести законодавство до норм трьох Євродиректив
Дискуссию на хлеб не намажешь
Ну может минфин сша вправлял там мозги фонду грабування, нбу и отдельным депутатам не без пользы дела
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