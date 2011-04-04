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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 267268269270
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:Итересует доллар и гривна


Альфа?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:
  zzzzzz написав:Итересует доллар и гривна

Альфа?


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ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:57

ruvex
А шакик кто такий?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:59

  Oleg_Sa написав:ruvex
А шакик кто такий?

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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:26

  lubopytnaya написав:
  Faceless написав:10 жовтня у Києві пройшла експертна дискусія "Фінансова стабільність та система страхування вкладів" за участі представників ФГВФО, НБУ, НАБУ, Міністерства фінансів США, USAID, представників українських банків та народних депутатів.

Загалом все зводится до зобов'язання України привести законодавство до норм трьох Євродиректив

Дискуссию на хлеб не намажешь :wink:

Ну может минфин сша вправлял там мозги фонду грабування, нбу и отдельным депутатам не без пользы дела
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  #<1 ... 267268269270
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