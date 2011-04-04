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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 268269270271>
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:38

Re: Байки про банки і не тільки....

  zzzzzz написав:Итересует доллар и гривна


Альфа?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:37

Re: Байки про банки і не тільки....

  Ой+ написав:
  zzzzzz написав:Итересует доллар и гривна

Альфа?


Мега, Шарик, Моно, Скай, ВТБ, Альянс
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:57

ruvex
А шакик кто такий?
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:59

  Oleg_Sa написав:ruvex
А шакик кто такий?

Глобус
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:26

  lubopytnaya написав:
  Faceless написав:10 жовтня у Києві пройшла експертна дискусія "Фінансова стабільність та система страхування вкладів" за участі представників ФГВФО, НБУ, НАБУ, Міністерства фінансів США, USAID, представників українських банків та народних депутатів.

Загалом все зводится до зобов'язання України привести законодавство до норм трьох Євродиректив

Дискуссию на хлеб не намажешь :wink:

Ну может минфин сша вправлял там мозги фонду грабування, нбу и отдельным депутатам не без пользы дела
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:58

Re: Байки про банки і не тільки....

Облиг кто-то пробовал, укргаз комисий много. Надо или на долгий срок или суммы нести им.
Oleg_Sa
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:15

  ruvex написав:
  Ой+ написав:
  zzzzzz написав:Итересует доллар и гривна

Альфа?


Мега, Шарик, Моно, Скай, ВТБ, Альянс

В Руслана гривня від 17% (виплата щомісячно, з поповненням) до 18% (виплата в кінці, без поповнення) на довгі терміни.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:38

Ше є Акорд з 16,5%, рік,виплата щомісяця, поповнення без обмежень, ціна 500 грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:01

  ruvex написав:
  Ой+ написав:
  zzzzzz написав:Итересует доллар и гривна

Альфа?


Мега, Шарик, Моно, Скай, ВТБ, Альянс


в такое дно даже по 1к долл и то не стоит

п.с. ни может кроме Мега
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:05

  zzzzzz написав:Коллеги, где недавно ставки поднимали ? ( Укргаз - знаю , ТАС с их лохотроном в 19% - не предлагать)
Итересует доллар и гривна

Доллар сейчас во многих банках 5% годовых
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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