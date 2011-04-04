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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 19 жов, 2018 09:38
zzzzzz написав:
Итересует доллар и гривна
Альфа?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:37
Ой+ написав: zzzzzz написав:
Итересует доллар и гривна
Альфа?
Мега, Шарик, Моно, Скай, ВТБ, Альянс
Black Jack - White Business
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ruvex
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:57
ruvex
А шакик кто такий?
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Oleg_Sa
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 12:59
Oleg_Sa написав:ruvex
А шакик кто такий?
Глобус
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:26
lubopytnaya написав: Faceless написав:
10 жовтня у Києві пройшла експертна дискусія
"Фінансова стабільність та система страхування вкладів" за участі представників ФГВФО, НБУ, НАБУ, Міністерства фінансів США, USAID, представників українських банків та народних депутатів.
Загалом все зводится до зобов'язання України привести законодавство до норм трьох Євродиректив
Дискуссию на хлеб не намажешь
Ну может минфин сша вправлял там мозги фонду грабування, нбу и отдельным депутатам не без пользы дела
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Stringer
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 13:58
Облиг кто-то пробовал, укргаз комисий много. Надо или на долгий срок или суммы нести им.
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Oleg_Sa
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:15
ruvex написав: Ой+ написав: zzzzzz написав:
Итересует доллар и гривна
Альфа?
Мега, Шарик, Моно, Скай, ВТБ, Альянс
В Руслана гривня від 17% (виплата щомісячно, з поповненням) до 18% (виплата в кінці, без поповнення) на довгі терміни.
По гривні лідер Бабайбанк мабуть.
Ну і Фарс небагато від Бабая відтає.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 16:38
Ше є Акорд з 16,5%, рік,виплата щомісяця, поповнення без обмежень, ціна 500 грн.
І Комінвест з 17%, 2 роки, виплата щомісячно, поповнення без обмежень, ціна 5000.
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:01
ruvex написав: Ой+ написав: zzzzzz написав:
Итересует доллар и гривна
Альфа?
Мега, Шарик, Моно, Скай, ВТБ, Альянс
в такое дно даже по 1к долл и то не стоит
п.с. ни может кроме Мега
h8ful eight: pesikot, bub-har, Libo, Василь-Рівне, somilitark,
Yuri_61, budivelnik, Перес де Куэльяр
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Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:05
zzzzzz написав:
Коллеги, где недавно ставки поднимали ? ( Укргаз - знаю , ТАС с их лохотроном в 19% - не предлагать)
Итересует доллар и гривна
Доллар сейчас во многих банках 5% годовых
Жадность и Отвага!
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