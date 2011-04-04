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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 268269270271
Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:13

По гривні можна Форвард глянути - але лише на 2а дні вікно можливостей


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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 17:30

  prodigy написав:в такое дно даже по 1к долл и то не стоит
п.с. ни может кроме Мега

Какое уж осталось после тщательного реформирования.

  lubopytnaya написав:Доллар сейчас во многих банках 5% годовых

Если в Киеве, то во многих. А по регионам лишь в некоторых.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 18:00

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:депозити до 20% річних

Тут недобросовісна реклама...там навіть 18% немає.
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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 19:01

Ось він - таємничий Промінвест банк

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загалом BigData + Deep Machine Learning скоро виведе всіх на чисту воду :)
і не допоможуть ні тоновані вікна в геліках-кубіках
ні 2-3 метрові паркани із вівчарками!


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Повідомлення Додано: П'ят 19 жов, 2018 20:05

  Квесторе_поверніться написав:В Руслана гривня від 17% (виплата щомісячно, з поповненням) до 18% (виплата в кінці, без поповнення) на довгі терміни.
По гривні лідер Бабайбанк мабуть.
Ну і Фарс небагато від Бабая відтає.


Бабай - это кто ?

  lubopytnaya написав:
  zzzzzz написав:Коллеги, где недавно ставки поднимали ? ( Укргаз - знаю , ТАС с их лохотроном в 19% - не предлагать)
Итересует доллар и гривна

Доллар сейчас во многих банках 5% годовых

На фоне ставок в ОВГЗ 7,5% хотелось бы больше , хотя бы 6% :D
Живите своим умом!
zzzzzz
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